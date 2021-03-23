Dün nisaba takılan Meclis Genel Kurulu bugün toplanacak.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, nisap sağlanamadığı için dünkü toplantısını yapmadı.Toplantı 24 saat sonraya ertelendi. Genel Kurul bugün toplanacak.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün ilk olarak saat 11,55’te Önder Sennaroğlu başkanlığında toplanma denemesi yaptı.
Nisap olmadığı için toplanamayan Genel Kurul toplantısı 10 dakika sonraya ertelendi. Genel Kurul, saat 12.20’de yaptığı ikinci denemesinde de nisabı sağlayamayınca dünkü toplantı yapılamadı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.