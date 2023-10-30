Meclis Genel Kurulu bugün toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 10.00’da toplanacak.
Genel Kurul’un bugünkü birleşiminde, özel gündemde, Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu’nun, 2020, 2021, 2022 ve 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarıları ele alınacak.
Gündemde, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Kamu Hizmeti Komisyonu ve Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No: 110/2/2023) da bulunuyor.
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