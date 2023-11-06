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Meclis Genel Kurulu bugün toplanacak

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 10.00'da yasama görevini yerine getirmek üzere toplanacak.
Meclis Genel Kurulu bugün toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor.

Genel Kurul’un saat 10.00’da başlayacak bugünkü birleşiminin gündeminde, Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı, Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik No:4) Yasa Tasarısı ve Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) (Değişiklik No:2) Yasa Önerisi bulunuyor.

Genel Kurul’da ayrıca, Kamu Hizmeti Komisyonu ve Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısının üçüncü görüşmesi yapılacak.

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