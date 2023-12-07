Meclis Genel Kurulu bugün toplanacak

Meclis Genel Kurulu, yasama ve denetim gündemiyle bugün toplanacak. Meclis'in gündeminde Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumu Yasa Önerisi ile Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yönetim İlkeleri) (Değişiklik 2) Yasa Önerisi bulunuyor.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yasama ve denetim gündemiyle bugün saat 10.00’da toplanacak.
Meclis gündeminde Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumu Yasa Önerisi ile Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yönetim İlkeleri) (Değişiklik 2) Yasa Önerisi bulunuyor.
Meclis’in bugünkü oturumunda milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine de yer verilecek.
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