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Meclis Genel Kurulu bugün toplanıyor

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor.
Meclis Genel Kurulu bugün toplanıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor.

Genel Kurul’un saat 10.00 başlayacak bugünkü toplantısının gündeminde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası Teşkilat (Değişiklik) Yasa Tasarısı bulunuyor.

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