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Meclis Genel Kurulu bugün toplanıyor

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün denetim işleviyle saat 10.00'da toplanacak. Gündemde daha önce görüşülen bir tasarı ve bir önerinin son oylaması yer alıyor.
Meclis Genel Kurulu bugün toplanıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün denetim işleviyle toplanıyor.

Meclis Başkan Vekili Fazilet Özdenefe’nin imzasını taşıyan milletvekillerine yönelik davete göre, saat 10.00’da başlaması beklenen toplantıda ilk olarak sunuşlar yapılacak.

Meclis’in bugünkü gündeminde görüşülecek tasarı veya öneri yer almazken, iki tasarının son oylaması yapılacak.

Toplantıda “Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile “Avukatlar (Değişiklik) Yasa Önerisi”nin üçüncü görüşmesi yapılacak ve milletvekillerinin oyuna sunulacak.

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