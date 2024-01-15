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Meclis Genel Kurulu bugün toplanıyor

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 10.00’da toplanacak. Kurulun gündeminde güncel konuşmalar ve sorular bölümü yer alıyor.
Meclis Genel Kurulu bugün toplanıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün toplanacak.

Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 10.00’da toplanacak Genel Kurul’un gündeminde güncel konuşmalar ve sorular bölümü yer alıyor.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yılın ilk toplantısını 8 Ocak Pazartesi yapmıştı. Bu toplantıda alınan karar uyarınca bugünkü toplantı hem yasama hem denetim işleviyle yapılacak. Salı günü ise toplantı olmayacak.

Aralık ayındaki bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından çalışmalarına ara veren Genel Kurul, 2 Ocak Salı günü yapması gereken ilk toplantısını da İsias Otel davası nedeniyle ertelemişti.

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