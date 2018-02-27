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Meclis Genel Kurulu bugün yeniden toplanacak

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Meclis Genel Kurulu bugün yeniden toplanacak
Meclis Genel Kurulu bugün yeniden toplanacak

Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı dün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oybirliği ile onaylandı. Yapılan değişiklikle belediyelerin prim ve vergi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin süre 2 yıl daha uzatıldı.

Genel Kurul’da ayrıca, 5 Mart 2018 Pazartesi günkü birleşimin bütçe komitesi çalışmaları nedeniyle 6 Mart 2018 Salı gününe ertelenmesine ilişkin karar da oy çokluğu ile onaylandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün yeniden toplanacak..Genel Kurulu çalışmaları saat 10.00’da başlayacak.

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