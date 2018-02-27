Meclis Genel Kurulu bugün yeniden toplanacak

Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı dün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oybirliği ile onaylandı. Yapılan değişiklikle belediyelerin prim ve vergi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin süre 2 yıl daha uzatıldı.
Genel Kurul’da ayrıca, 5 Mart 2018 Pazartesi günkü birleşimin bütçe komitesi çalışmaları nedeniyle 6 Mart 2018 Salı gününe ertelenmesine ilişkin karar da oy çokluğu ile onaylandı.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün yeniden toplanacak..Genel Kurulu çalışmaları saat 10.00’da başlayacak.
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