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Meclis Genel Kurulu çalışmalarını tamamladı

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Meclis Genel Kurulu CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın konuşmasının ardından bugünkü çalışmalarını tamamladı.
Meclis Genel Kurulu çalışmalarını tamamladı

Meclis Genel Kurulu CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın konuşmasının ardından bugünkü çalışmalarını tamamladı.

CTP Milletvekili Doğuş Derya, “Toplumsal İrademiz ve Demokrasi Aşınması” ile ilgili konuşmasında, demokrasi aşınmasının Covid-19’dan dolayı başladığını, para ve iktidar hırsı ile ortaya konulan politikalar bulunduğunu savundu.

Ülkenin çözümsüzlükten dolayı yaşadığı bağımlığın, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde daha da ortaya çıktığını belirten Derya, seçim döneminde toplumsal bölünmenin gerçekleştirilmeye çalışıldığını savundu. Türkiye Cumhuriyeti’nin yaşanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tüm adaylara eşit mesafede durmadığını söyleyen Derya, seçim döneminde müdahaleler yapıldığını belirterek, örnekler verdi. 

Derya, bu ülkenin seçilmişleri olarak yapılan yanlışları söylemenin görevleri olduğunu dile getirerek, UBP’nin devletin kurumlarını yok saydığını iddia etti.

Bir sonraki bileşimini, 9 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirecek Meclis, yasama ve denetimi birlikte yapacak.

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