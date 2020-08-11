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Meclis Genel Kurulu Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) yasa tasarısı’nı onayladı

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Meclis Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı’nca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı, oybirliğiyle onayladı.
Meclis Genel Kurulu Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) yasa tasarısı’nı onayladı

Meclis Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı’nca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı, oybirliğiyle onayladı.

ÖZDENEFE

Tasarının görüşülmesi sırasında söz alan CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, bu yasaya olumlu oy vereceklerini, var olan dengesizliğin giderilmesi için yapılan değişiklikleri kendilerinin de gerekli bulduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığından dönmesinin sebebinin tüzüğe atıfta bulunularak hazırlanmasın yasalara aykırı olmasından kaynaklandığını kaydeden Özdenefe, komitede de bu eksikliklerin giderilerek tüzük değil yasal değişikliğe gidilmesini öngördüklerini söyledi.

Bakanlar Kuruluna çağrı yaparak bu konudaki çalışmaların bir an önce tamamlanmasını talep eden Özdenafe, kamu görevlileri yasasında değişikliklerin bu yasayla da eşitlik sağlanacak şekilde olmasını beklediklerini ifade etti.

Özdenefe, maaş ve özlük haklarıyla ilgili konuların tüzükte kalmaması gerektiğini vurguladı.

CANALTAY

UBP Milletvekili Resmiye Canaltay da, sosyal devlet olabilmenin en önemli özelliği olan engelli haklarının dengelenmesi ve hak edilenlerin alınması için hazırlanan bu yasanın önemine değinerek, bu yasanın ivediliğinin alınmasının da büyük bir duyarlılığın göstergesi olduğunu kaydetti.

ÇELER

TDP milletvekili Zeki Çeler de, kendilerinin de bu yasaya oylarının olumlu olacağını belirterek, ülkede yasal olarak istihdam edilmesi öngörülen kişiler dururken dışardan yasal olmadığı iddia edilen istihdamlar yapılmasının bir anomali olduğunu kaydetti.

Çeler, bu yasayı sunan ve komiteden geçmesi için çalışan komite üyelerine teşekkür ederek, yasal zorunluluk olan istihdamların bir an önce yerine getirilmesini diledi.

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