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Meclis Genel Kurulu hem yasama hem denetim göreviyle toplanacak

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 10.00’da, hem yasama, hem denetim işleviyle toplanacak.
Meclis Genel Kurulu hem yasama hem denetim göreviyle toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 10.00’da toplanacak. Meclis’in toplantısında önce yasama işlemleri, ardından da güncel konuşmalar yapılacak.

Toplantıda ilk olarak “Lefkoşa Kazası Ortaköy'de Bulunan Koçan No: 1692, Bedrettin Demirel Caddesi, Arabacıoğluları Apartmanı, Kat: 4, 22 Numaralı Dairenin Gazimağusa/Vadili ve Lefkoşa/Gönyeli'de Bulunan Taşınmazlar İle Değiştirilmesinin İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı”nın ikinci görüşmesi yapılacak.

Ardından “Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan Ticaret Markaları (Değişiklik) Yasa Tasarısının ve Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin üçüncü görüşmeleri ele alınacak ve bütünü oylanacak.

Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer verilecek.

Alınan karar uyarınca salı günü ise toplantı yapılmayacak.

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