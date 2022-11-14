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Meclis Genel Kurulu nisap yetersizliğiyle toplanamadı

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Meclis Genel Kurulu nisap yetersizliğiyle toplanamadı
Meclis Genel Kurulu nisap yetersizliğiyle toplanamadı

Meclis Genel Kurulu nisap yetersizliğiyle toplanamadı.

Oturuma 10 dakika ara verildi.

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