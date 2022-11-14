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Meclis Genel Kurulu nisap yetersizliğiyle toplanamadı
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KIBRIS
14.11.2022 13:17
Meclis Genel Kurulu nisap yetersizliğiyle toplanamadı
Meclis Genel Kurulu nisap yetersizliğiyle toplanamadı.
Oturuma 10 dakika ara verildi.
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