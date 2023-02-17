Meclis Genel Kurulu, Pazartesi günü toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Pazartesi günü saat 10.00’da toplanacak.
Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, saat 10.00’daki toplantının gündeminde, 1986 Mali Yılı Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Kesin Hesap Yasa Tasarısı (Y.T.No:1/1/2005) ve Sayıştay Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu bulunuyor.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Askeri Sağlık Alanında İş birliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı (Y.T.No:255/4/2021) ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu da gündemde yer alıyor.
Toplantıda, Paris Anlaşması (Onay) Yasa Önerisi (Y.Ö.No:2/1/2022) ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin öneriye ilişkin raporu görüşülecek.
Hafız Hüseyin Şiraz (Hacer) Vakfı’na ait Lapta hudutları dahilinde XI/14E1, parsel No.296, 276 ve 523.9 tapu referanslı takriben 20 dönüm 1 evlek alanındaki emlakın M.Ş.18840 numaralı Kıyamgözüm Yatırım Şti. Ltd.'e 49 yıllığına kiralanabilmesi için vakfın mütevellisi Gönül Kazmacı’ya yetki verilmesine ilişkin karar tasarısı (G.K.T.No:3/2/2022) ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu da toplantıda ele anılacak.
Katma Değer Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:74/2/2022) ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporunun da görüşüleceği toplantıda, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın (Y.T.No: 39/1/2022) üçüncü görüşmesi yapılacak.
Türkiye'de meydana gelen deprem nedeniyle Cumhuriyet Meclisi'nin 6 Şubat Pazartesi, 7 Şubat Salı, 13 Şubat Pazartesi ve 14 Şubat Salı günkü birleşimleri, Meclis'te bulunan siyasi partiler ve siyasal parti grupları arası varılan mutabakatla ertelenmişti.
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