  • BIST 5.018,61
  • Altın 1108.536
  • Dolar 18.8617
  • Euro 20.0599
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKADeprem bölgesinde meydana gelen yeryüzü olayları incelendi

Meclis Genel Kurulu, Pazartesi günü toplanacak

» »
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Pazartesi günü toplanıyor. Genel Kurul’un gündeminde 1986 Mali Yılı Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Kesin Hesap Yasa Tasarısı (Y.T.No:1/1/2005) ve Sayıştay Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu bulunuyor.
Meclis Genel Kurulu, Pazartesi günü toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Pazartesi günü saat 10.00’da toplanacak.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, saat 10.00’daki toplantının gündeminde, 1986 Mali Yılı Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Kesin Hesap Yasa Tasarısı (Y.T.No:1/1/2005) ve Sayıştay Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu bulunuyor.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Askeri Sağlık Alanında İş birliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı (Y.T.No:255/4/2021) ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu da gündemde yer alıyor.

Toplantıda, Paris Anlaşması (Onay) Yasa Önerisi (Y.Ö.No:2/1/2022) ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin öneriye ilişkin raporu görüşülecek.

Hafız Hüseyin Şiraz (Hacer) Vakfı’na ait Lapta hudutları dahilinde XI/14E1, parsel No.296, 276 ve 523.9 tapu referanslı takriben 20 dönüm 1 evlek alanındaki emlakın M.Ş.18840 numaralı Kıyamgözüm Yatırım Şti. Ltd.'e 49 yıllığına kiralanabilmesi için vakfın mütevellisi Gönül Kazmacı’ya yetki verilmesine ilişkin karar tasarısı (G.K.T.No:3/2/2022) ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu da toplantıda ele anılacak.

Katma Değer Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:74/2/2022) ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporunun da görüşüleceği toplantıda, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın (Y.T.No: 39/1/2022) üçüncü görüşmesi yapılacak.

Türkiye'de meydana gelen deprem nedeniyle Cumhuriyet Meclisi'nin 6 Şubat Pazartesi, 7 Şubat Salı, 13 Şubat Pazartesi ve 14 Şubat Salı günkü birleşimleri, Meclis'te bulunan siyasi partiler ve siyasal parti grupları arası varılan mutabakatla ertelenmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İŞAD: “Hükümetin yaptığı fırsatçılıktır”17 Şubat 2023 Cuma 12:19
  • Taçoy: İnsani ikamet alan kişilere ön izin koşulu yok17 Şubat 2023 Cuma 11:38
  • KKTC'de tüp gaz sıkıntısı17 Şubat 2023 Cuma 09:28
  • Özkızan: “Denetimin kurumsal ve özerk bir yapıda olması gerekir”16 Şubat 2023 Perşembe 23:07
  • Hristodulidis ile Tatar ilk kez görüşecek16 Şubat 2023 Perşembe 22:52
  • Taçoy: Maaşlardan kesinti konusu manipüle ediliyor16 Şubat 2023 Perşembe 22:48
  • Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı'dan açıklama16 Şubat 2023 Perşembe 21:36
  • Üstel açıkladı üniversiteleri online eğitime geçecek mi?16 Şubat 2023 Perşembe 21:33
  • İnsan Kaçakçılığı suçuyla ilgili olarak 5 kişi tutuklandı..Zanlılar aleyhine 2’şer gün tutukluluk emri verildi16 Şubat 2023 Perşembe 21:28
  • Sigara ve alkole 1 TL fon geldi16 Şubat 2023 Perşembe 21:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti