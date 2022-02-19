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Meclis Genel Kurulu Pazartesi Toplanacak

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Gündem Başkanlık Seçimleri
Meclis Genel Kurulu Pazartesi Toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 21 Şubat Pazartesi günü toplanacak.

Cumhuriyet Meclisi Geçici Başkanı Ünal Üstel başkanlığında saat 15.00’te toplanacak genel kurulun gündeminde, Başkanlık Divanı Seçimleri bulunuyor.

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