Meclis Genel Kurulu Tamamlandı

Meclis Genel Kurulu toplantısı güncel konuşmaların ardından tamamlandı.

ŞAHALİ

Güncel konuşmalar bölümünde ilk olarak CTP Milletvekili Erkut Şahali, “2021 siyaset ve ekonomi için ne getirir ne götürür” başlıklı konuşma yaptı.

Şahali konuşmasının başında, yeni hükümet kurulmasının önemli olduğunu ancak azınlığa bağlı bir hükümetin ülkenin sorunlarının çözülmesine yardımcı olmayacağını kaydetti.

Şoför okullarının sabahki eylemine işaret eden Şahali, bunun haklı bir eylem olduğunu dile getirdi.

Şahali, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın görevi bırakırken Başbakanlık için birini görevlendirmemesini eleştirdi.

Önceki seçimlerde Başbakanlık’tan Cumhurbaşkanlığı’na giden isimlerin kendi yerlerine birini bıraktığını anlatan Şahali, “Cumhurbaşkanı Tatar’a aslı yoksa vekili de yoktur aklını veren hukukçunun bir adım öne çıkarak bu görüşü sahiplenmesi gerektiğini” söyledi.

Yeni hükümet görüşmeleri sürse de Başbakanlık için ortada isim olmadığını anlatan Şahali, bu şartlar altında sabahki eylemde eylemcilerin siyah çelenk değil siyah koltuk bıraktığını kaydetti.

Ekonomi, eğitim ve siyasette ciddi krizler olduğunu söyleyen Şahali, Türkiye ile ilişkilerin parti bazında değil KKTC hükümeti bazında kurulduğunu anlattı, bu konudaki farklı yorumları eleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin bütçeye savunma için yaptığı katkıyı günü gününe yapsa da, kamu maliyesi için vereceğini taahhüt ettiği borcu henüz sağlamadığını anlatan Şahali “Türkiye hükümette kim varsa ona göre para veriyorsa demek bu hükümetin performansı Türkiye Cumhuriyeti’nin beklentilerini karşılayacak durumda değildir. Şimdi biz bunu böyle mi değerlendirelim? Değerlendirme böyle olmamalıdır” dedi.

Erkut Şahali “Para bulacak değil para yaratacak kişiler hükümet kurmalıdır” şeklinde konuştu.

“Para gelsin de beraberinde ne götürürse götürsün” yaklaşımının da yanlış olduğunu anlatan Şahali, demokrasinin yaşamsal değerde olduğunu söyledi ve “Kimliğimiz her şeyden daha önemlidir” ifadelerini kullandı.

DERYA

Ardından CTP Milletvekili Doğuş Derya “Ülkemizde kadına yönelik şiddet ve sosyal politikalar” başlıklı konuşma yaptı.

Derya, hükümet olmadığı için muhatap bulamadıklarından bu konuları gündeme getirmek için beklediklerini ancak konuların bekletilemeyecek kadar acil olduğunu ifade etti.

Covid sürecinde ev içi şiddetin arttığına işaret eden Derya, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin işler hale gelmesi için hâlâ gereken adımların atılmadığını anlattı.

Toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarıyla ilgili ulusal plan hazırlanması gerektiğini dile getiren Derya, pandemi sürecinden hemen önce verdikleri öneri sayesinde insan ticaretini suç sayan maddeleri ilgili yasaya eklendiğini ancak yasanın gereklerinin yerine getirilmediğini söyledi.

Gece Kulüpleri Yasası geçse de hâlâ gereklerinin yerine getirilmediğini söyleyen Derya, inşaatlarda çalışan çok sayıda siyahi kadın bulunduğunu belirtti.

Mevzuatta büyük iyileştirilmeler yapıldığını ancak yürütmede ciddi aksaklıklar olduğunu anlatan Derya, sığınma evi, yaşlı bakım evi, bedava kreşler gibi konular için bütçeye gerekli kaynağın aktarılmadığını söyledi.

5 Aralık demeçleri verirken, İstanbul Sözleşmesi’nin KKTC Meclisi’nde kabul edildiği 2011’den bu yana uygulamada hiçbir adım atılmadığının anımsanmasını isteyen Doğuş Derya, fazla kazanandan alıp dar gelirliye aktaracak mekanizmalara ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Sorunların çözülmesi için kurumsal mekanizmalara ihtiyaç olduğunu ifade eden Derya, insan ticareti mağdurlarının çevirilerinin Barolar Birliği tarafından yapıldığını örnek vererek “Devlet bunu yapmaktan aciz mi?” diye sordu.

Bu konularda niyet, vizyon ve bütçe ayrılmasına ihtiyaç olduğunu kaydeden Derya, eğer hükümet kurulursa Meclis Başkanlığı’ndan toplumsal cinsiyet eşitliği ve sosyal politikalar hakkında çalışacak sadece kadın vekillerden oluşan bir komite kurulmasını talep edeceğini anlattı.

Derya, Evlilik Dışı Çocuklar Yasası başta olmak üzere, Ev İçi Şiddet Yasası gibi yasaların ivedilikle ele alınmasına ihtiyaç olduğunu kaydetti.

CANDAN

CTP Milletvekili Armağan Candan “narenciye kesim ekiplerinin ülkeye gelmesi” başlıklı konuşma yaptı.

Her yıl bu dönemlerde ülkeye bin 500 kadar narenciye kesim işçisi geldiğini anlatan Candan, bu işçilerin karantina şartları ve maaşlarının ödenmesi konularında kontraktörlerin talepleri olduğunu kaydetti, bu konuda gerekli adımların atılması gerektiğini anlattı.

Ülkeye gelecek öğrencilerin karantinada tutulması kararının doğru olduğunu ancak öğrencilerin karantina ücretlerini ödemekten muaf tutulmasının iyi olacağını söyleyen Candan, uygun şartlar sağlanırsa ev karantinasına geçilmesinin konuşulduğunu, konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.

Bu Memleket Bizim Platformu’nun yeniden kurulduğunu, bunun önemli olduğunu dile getiren Candan, CTP olarak ortak eylemliliği önemli bulduklarını kaydetti.

Platformun ortaya koyduğu ilkelere işaret eden Candan, CTP olarak ister iktidarda ister muhalefette olsunlar bu ilkeleri dert eden STK’larla mücadele edeceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından Genel Kurul’un bugünkü toplantısı tamamlandı. Sonraki birleşim 14 Aralık Pazartesi sabah 10.00’da gerçekleşecek.