  • BIST 5.092,31
  • Altın 1231.275
  • Dolar 19.2566
  • Euro 20.9089
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAElektrik kesintisinin nedeni belli oldu

Meclis Genel Kurulu tamamlandı

» »
Meclis Genel Kurulu tamamlandı
Meclis Genel Kurulu tamamlandı

Meclis Genel Kurulu’nda Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın geneli ve madde madde görüşülmesi saat 20.00 itibarıyla tamamlandı.

Tasarının geneline ilişkin oylama, ivediliği olmadığından dolayı, bir sonraki yasama işlevli birleşimde yapılacak.

Meclis Genel Kurulu yarın denetim işleviyle yeniden toplanacak.

  • Baybars

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars yasa tasarısına ilişkin yaptığı konuşmada, bir ülkenin her alanda geleceğini kurgulayacağı enerji politikalarına ilişkin doğrudan alımın bir yöntem olamayacağını söyleyerek, henüz bunun neden yapıldığına dair iktidar vekillerinin “bir ortak akla varamadığını” savundu.

Kurulu güç, pik kullanımı, ihtiyacın ne olduğu, yatırım maliyetleri gibi konularda ilgili bakanlardan farklı yanıtlar geldiğini ve hiç birinin gerekçelerini anlatamadıklarını iddia eden Baybars, iktidar vekillerini “ne yaptıklarını bilmemekle” eleştirdi.

Baybars, “Kamu kaynaklarını kendi çıkarlarına kullanmak amaçlı” böyle bir yol izlendiği iddiasında bulunarak,  “Sizin tek derdiniz kamu kaynaklarını doğru kullanmak değil, size verilen talimatlar doğrultusunda adrese teslim yapmaktır. Bir nesli ve çocuklarınınız geleceğini buna heba ediyorsunuz. Tarih de bu toplum da sizleri yargılayacaktır” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Baybars’ın konuşması sırasında Bakan Erhan Arıklı ve Milletvekili Erkut Şahali arasında gerginlik yaşandı.

  • Amcaoğlu

Muhalefet vekillerinin konuşmalarını yanıtlayan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ise Kıb-Tek’in 5 yılda yaklaşık 25 milyarlık bütçe büyüklüğüne sahip olduğunu belirterek, bunun yüzde 5’inin personel ödemelerine ayrıldığını, geriye kalan büyük rakamda ise neden yatırımların eksik olduğunun sorgulanması gerektiğini kaydetti, bunun da mevzuatların eksikliğinden kaynaklandığını söyledi.

Amcaoğlu, muhalefetin peşkeş söylemlerini eleştirerek, muhalefetin ilgili konularda imzaladıkları sözleşmeleri hatırlattı ve “Keçi, koyuna güldü” dedi.

458 mw’lık bahsedilen üretim için bugün bu saatte Kıb-Tek tarafından çalışan bir ünitenin olmadığını söyleyen Amcaoğlu, “suçlaya suçlaya bu hale gelindiğini” kaydetti ve Kıb-Tek’in yaşaması için ve sıkıntıların aşılması uğraştıklarını ifade etti.

Geleceğe yönelik sıkıntıların Kıb-Tek’le beraber aşılacağını söyleyen Amcaoğlu, Kıb-Tek’e yönelik çalışan-emekli sayısında bile sıkıntılar olduğuna dikkat çekti.

Amcaoğlu, bakanlığa gelen güneş enerjisi başvurularına da değinerek, ülkenin güneş açısından şanslı olduğunu ve bundan faydalanmak için enterkonnekte gibi alanlarda gerekli adımların atılması gerektiğini kaydetti.

Amcaoğlu, “Karşı gelseniz de, Kıb-Tek ile el ele, gönül gönüle, bu noktadaki adımlar atılacak, bu ülkeyi 2030’da yeşil enerjiye kavuşturacağız” diyerek sözlerini sonlandırdı.

  • Tasarının genelinin oylaması bir sonraki yasama işlevli birleşimde

Tasarının geneline ilişkin konuşmaların ardından, tasarının madde madde görüşülmesine geçilerek, tüm maddeler oy çokluğuyla onaylandı.

Tasarının genelinin oylanması ise, ivediliği olmadığı için bir sonraki yasama işlevli birleşimde yapılacak.

Meclis'in bir sonraki birleşim denetim işleviyle yarın saat 10.00’da yapılacak.

 

-Tasarı neyi değiştiriyor?

 

Kamu İhale (Değişilik) Yasa Tasarısı, doğrudan alım maddesindeki rakamları güncelleyerek KİT’lerin ve kendi özel yasalarıyla kurulmuş kamu tüzel kişilerinin faaliyetlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.  Tasarı, mevcut yatırım yapmış büyük şirketler ile temel ihtiyaç olan elektrik ve su teminiyle ilgili ivedi durumlarda veya ivedilik gerektiren olağanüstü hallerde mal ve hizmet alımını yapmasına engel teşkil eden maddelerde de düzenleme içeriyor. Tasarıyla, kamu menfaati gereği temel ihtiyaç olan su ve elektrik temini gibi ivedi durumlarda ihtiyaçların karşılaması noktasında ihale makamına yetki verilerek doğrudan alım yapılması sağlanacak.

Tasarı, esas yasanın 24’üncü maddesinin (1)’inci fıkrasının (A) bendini kaldırmak ve yerine yeni (A) bendi eklenmesini öngörüyor. Yeni bent şöyle:

 “(A) Bu Yasa kapsamındaki idarelerin, tahmini değeri KDV hariç aylık brüt asgari ücretin 20 (Yirmi) katını aşmayan mal ve/veya hizmet alımları ile tahmini değeri KDV hariç aylık brüt asgari ücretin 30 (Otuz) katını aşmayan ve  konu ile ilgili teknik daireler tarafından onaylanan yapım işleri.

Ancak bu yasanın 4’üncü maddesinin (1)’inci fıkrasının (C) bendi kapsamındaki ihale makamları tahmini değeri KDV hariç aylık brüt asgari ücretin 30 (otuz) katını aşmayan mal ve/veya hizmet alımları ile teknik daireler tarafından onaylanmış yapım işleri yapabilir.”

Tasarıdaki bir diğer değişiklikle esas yasanın 24’üncü maddesinin (1)’inci fıkrasının (C) bendi kaldırılarak yerine şu yeni (C) bendi ekleniyor:

“(C) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri 3 (üç) yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden yapılan alımlar.

 

Ancak, ihale makamı büyük miktarda yatırım yapılmış olan ve/veya büyük miktarda yatırım gerektiren,  su ve elektrik temini ile ilgili büyük projeler için toplam süresi 20 (yirmi) yılı geçmeyecek sözleşmeler ile gerçek veya tüzel kişilerden alım yapabilir.”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • El-SEN arıza durumunda aranacak telefon numaralarını paylaştı10 Nisan 2023 Pazartesi 17:45
  • Dalman Aydın: Buhar santralinde henüz nedeni tespit edilmeyen bir arıza var10 Nisan 2023 Pazartesi 17:41
  • Töre, Azerbaycan Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Kuliyev’i kabul etti10 Nisan 2023 Pazartesi 17:30
  • KTEZO: Kamu-İhale Değişliklik Yasasını derhal geri çekin...10 Nisan 2023 Pazartesi 16:57
  • KIB-TEK: Santral çalışıyor, haberler doğru değil!10 Nisan 2023 Pazartesi 16:35
  • Tatar: Su ve elektrik projeleriyle halka kesintisiz hizmet sunulacak10 Nisan 2023 Pazartesi 16:32
  • Ercan'daki grev ertelendi10 Nisan 2023 Pazartesi 16:29
  • "İki Ateş Arasında Yaşamak"10 Nisan 2023 Pazartesi 16:09
  • Gençlik Dairesi, "oryantiring yarışması" düzenledi10 Nisan 2023 Pazartesi 15:25
  • Meclis Komitesi Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması Denetim Değişiklik Yasa Tasarısı’nı Genel Kurul’a sevk etti10 Nisan 2023 Pazartesi 15:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti