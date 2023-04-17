Meclis Genel Kurulu tamamlandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun AKSA Enerji Üretim Anonim Şirketine Olan Borçlarının Devlet Borcu Olarak Devralınmasına İlişkin Yasa Tasarısı, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Meclise İade Edilen Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasası görüşülerek onaylandı.

Genel Kurul’da ayrıca Enerji Üst Kurulu Yasa Tasarısı ile Enerji Dairesi’nin Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkereler kabul edildi.

BEROVA

İvedilik tezkerelerinin görüşülmesi sırasında söz alan UBP Milletvekili Özdemir Berova, UBP grubu adına söz alarak iki yasaya da olumlu oy vereceklerini belirtti.

Berova, imzalanacak sözleşmenin 15 yıl değil 15 yıla kadar olacağını ve kablo ile elektrik gelmesinin önünün açılacağını bu şeklin de enterkonnekte sistem olacağını kaydetti.

Herkesin bilgi sahibi olacağını dile getiren Berova, tepkilerin, sözleşmenin en iyi şekilde yapılmak istenmesinden değil, doğrudan bertaraf edilmek amacıyla hareket edilmesinden kaynaklandığını söyledi.

Berova'nın konuşmasının ardından Enerji Üst Kurulu Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oy birliğiyle kabul edildi.

BAZI TEZKERELER ONAYLANDI

Genel kurulda daha sonra Enerji Dairesi’nin Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere ele alınıp, oy birliğiyle onaylandı.

Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere iade edilen Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasası’nın üçüncü görüşülmesine ilişkin tezkere oy birliğiyle; Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısının üçüncü görüşülmesine ilişkin tezkere oy çokluğuyla kabul edildi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun AKSA Enerji Üretim Anonim Şirketine Olan Borçlarının Devlet Borcu Olarak Devralınmasına İlişkin Yasa Tasarısı'nın üçüncü görüşülmesine ilişkin tezkere oy çokluğuyla onaylandı.

Oylamadan sonra Cumhuriyet Meclisi’nin bugünkü çalışmaları sona erdi, bir sonraki oturum yarın saat 10.00’da yapılacak.