Meclis Genel Kurulu Tamamlandı… Muhalefet Liderleri Eleştiriler Yaptı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda hükümetin istifasına ilişkin tezkerenin okunmasının ardından iç tüzüğün 62’nci maddesi tahtında konuşmalar yapıldı.

Söz alan muhalefet liderleri hükümetteki partilere eleştirilerde bulunurken UBP ve YDP’den yanıtlar da geldi.

ÖZERSAY: “AYNAYA BAKIYOR MUSUNUZ?”

Bu bölümde ilk olarak HP Genel Başkanı Kudret Özersay, “son siyasi gelişmeler” başlıklı konuşma yaptı.

Hükümete “Aynaya bakıyor musunuz?” diye soran Özersay, “Devletin itibarını bitirdiniz, Meclis’in itibarı da bitti” dedi. Özersay sözlerine “Bu eğer sizin içinize siniyorsa, bundan rahatsız olmuyorsanız, biz artık muhalefet olarak söyleyecek bir şey bulamıyoruz” şeklinde devam etti.

Özersay, UBP’nin “iç istikrarsızlığı” nedeniyle Aralık 2020’den itibaren periyodik olarak, başkan, bakan ve kabine değişikliğine gidildiğini söyledi, “UBP’nin 2020’den bugüne kendi içinde yaşadığı bu istikrarsızlık bu çekişme nedeniyle memleketin, devletin altüst olduğunu inkâr edecek kimse yoktur” dedi.

Herkesin UBP’nin yeni bir ismi başbakan seçeceğini ve aynı ortaklarla hükümetin devam edeceğini konuştuğunu, böyle bir şey olması halinde ülkenin bir istikrarsızlık daha yaşayacağını belirten Özersay, eğer seçimden çekince varsa şimdi değilse 3 ay sonra yeniden seçimin gündeme geleceğini dile getirdi.

Bu durumun oluşmasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da sorumluluğu olduğunu söyleyen Özersay, “bir bakanın değiştirilememesi” nedeniyle bu noktaya gelindiğini ifade etti.

Demokratik teamüllerin ihlal edildiğini söyleyen Özersay, YDP ve DP’nin hükümetin bozulması sürecinde halk tarafından samimi bulunmadığını söyledi. Özersay, Sucuoğlu’nun bu görevden gitmesi için bu adımların atıldığının konuşulduğunu kaydetti.

“Eğer çıkıp hükümeti kurma görevi bizim partimizden başka bir milletvekiline verilsin yönünde bir adım atılırsa hükümet milletvekillerine bunu hazmedecek misiniz diye sormak isterim” diyen Özersay, bunun yanıtını gerçekten duymak istediğini ifade etti.

“Eğer seçim sırasında size iradesini temsil eden seçmene sorumluluk hissediyorsanız size çağrım şudur, bu dönemde ille hükümette yer almanız gerektiğine inanıyorsanız o zaman Başbakanlık konusunda ısrarcı olmadan bir an önce CTP ile masaya oturun ve geniş tabanlı bir hükümet kurun bu ülkeyi düşünüyorsanız” diyen Özersay, “Bu ülke bu istikrarsızlığı hak etmiyor” dedi

BEROVA: “ÖNCE HP AYNAYA BAKMALI”

UBP Milletvekili Özdemir Berova bunun üzerine kürsüye çıkarak, “ülkede bir partinin aynaya bakması gerekiyorsa bunun öncelikle HP olduğunu” söyledi.

Berova, HP’nin parlamentodaki kilitlenmeden sorumlu olanlardan olduğunu da söyledi.

Önceki parlamentonun kilitlenmesi nedeniyle seçime gidildiğini, iki buçuk ay sonra yeniden bir kilitlenme ihtimali olursa ve bu aşılamazsa ve en son çare seçim olacaksa bugünkü seçim sistemiyle bu kilitlenmenin çözülemeyeceğini dile getiren Berova, barajın değişmesi başta olmak üzere seçim sisteminin değişmesinin görüşülmesi gerektiğini belirtti.

UBP’nin yeni bir hükümet kurulması için her türlü formülü denediğini ve denemeye devam edeceğini dile getiren Berova, “Çünkü halk Meclis’i hizmet için seçti” dedi.

ÖZERSAY: “BÜTÇE HP DESTEĞİ İLE GEÇTİ”

HP Genel Başkanı Kudret Özersay da yeniden kürsüye çıkarak, partilerin nasıl muhalefet yapacağına kendilerinin karar vereceğini belirtti.

Özersay, UBP’nin bütçenin HP desteğiyle geçtiğinin bile farkında olmadığını kaydetti, HP’nin muhalefet sorumluluğu bilinciyle hareket ettiğini ve UBP’nin ülkedeki yönetim krizinin kaynağı olduğunu ifade etti.

UBP’nin kendi içindeki sıkıntılara işaret etmeye çalıştığını anlatan Özersay, buna cevaben seçim sistemi hakkında sünnetçi korkusu verilmeye çalışıldığını söyledi.

ARIKLI: “EYLEM PLANI İMZALANSA HÜKÜMET KURULMUŞ OLACAKTI”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da kürsüye çıkarak “Gelinen nokta kimsenin memnun olduğu nokta değil” diyerek, ülkede ciddi sıkıntılar yaşanırken hükümet sorunu yaşanmasının kimsenin isteği olmadığını anlattı.

Bu noktada kendilerine yersiz eleştiriler yapılmasının da doğru olmadığını söyleyen Arıklı, hükümet kurma sürecinde YDP ve DP’nin uzun saatler süren beyin fırtınaları yaptığını, UBP’nin kendi iç sorunlarının hükümet icraatlarını engellediği sonucuna vardıklarını belirtti.

Arıklı bunun üzerine bir eylem planı hazırlayarak Sucuoğlu’na 100 günlük icraat süresi tanıma kararı aldıklarını dile getirdi.

Sucuoğlu’nun bu eylem planını ilgili bakanlara ilettiğini ve planın bir basın toplantısı yapmak olduğunu söyleyen Arıklı, Cumartesi günü eylem planı hakkında basın toplantısı düzenlenmesi planlanırken, Perşembe günü Sucuoğlu’nun grupta sıkıntı yaşandığını, UBP’lilerin “iki küçük parti bize bir şey dayatamaz” dediğini anlattı.

Bunun üzerine hükümete girmeme kararı aldıklarını dile getiren Arıklı, “Eylem planı imzalansa bu hükümet kurulmuş olacaktı” dedi.

Arıklı’nın “Geçmişte kimlerin talimatla hareket ettiğini biliyoruz” demesi üzerine CTP Milletvekili Doğuş Derya ve Arıklı arasında sözlü tartışma yaşandı.

KKTC’deki hükûmetlerin TC ile iyi ilişkiler kurması son derece normaldir diyen Arıklı CTP’ye “Aynaya bakın” dedi.

Bunun üzerine yerinden söz alan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, “Arıklı’nın dediği gibiyse, bu üç parti yeniden hükümet kuracaksa, aynı şatlar kabul edilecek mi?” diye sordu.

Arıklı da aynı şartları yeniden sunacaklarını dile getirerek, bu şartların Türkiye ile imzalanan protokolde de yer aldığını belirtti.

Arıklı “Küçük ortaklar bize bir şey dayatamaz anlayışı doğru değildir” dedi. CTP Milletvekili Erkut Şahali ise yerinden söz alarak “Eğer size güven verecek şey takvimse bunu neden hükümet programında yer almadı” diye sordu.

Arıklı ise “Hükümet programında takvim yer almaz” dedi.

ERHÜRMAN: “CTP NEDEN UBP İLE KOALİSYONA GİRMEDİ SORUSUNUN YANITI 59 GÜN İÇİNDE ORTAYA ÇIKTI”

Ardından CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da 62’nci madde tahtında söz aldı. Arıklı’nın konuşması sırasında CTP Milletvekili Doğuş Derya’ya “bir sus ya” dediğini anımsatan Erhürman, Meclis’teki konuşmaların seviyesine işaret etti.

Berova’nın ülkenin zor günlerden geçtiğini söylediğini anımsatan Erhürman, bunun doğru olduğunu kaydetti, bu durumun Arıklı’nın da konuşmasında belirttiği gibi hükümetin icraat yapamamasından kaynaklandığını anlattı.

“11 ay UBP ile hükümette kaldık, icraat yapamadık, 59 gün daha kaldık icraat yapamadık” dendiğini söyleyen Erhürman, bu duyduklarına inanamadığını söyledi.

“Tek sorun takvimsizlikti, ben açıklamalardan bunu anlıyorum” diyen Erhürman, artık öfkelenemez ve şaşıramaz hale geldiklerini belirtti.

Arıklı’nın CTP’yi talimat almakla da suçladığını söyleyen Erhürman, sonra sözünü iyi ilişkiler kurmak şeklinde değiştiğini söyledi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP’nin “siyasetin itibarı sarsıldı” dediğini kaydederek “Kim sarstı?” diye sordu. Erhürman, Arıklı’nın “hükümet programlarında takvim yoktur” sözüne işaret ederek, UBP-CTP hükümet programında yer alan takvimi anımsattı.

Meclis’te hükümet programı okunmasının ardından YDP ve DP’nin 100 günlük program hazırlayıp sunmasını da eleştiren Erhürman, Türkiye ile imzalanan protokolde ne yazıp yazmadığını da sordu.

“Elini taşın altına almak cümlesi inşallah TDK tarafından sözlükten çıkarılır” diyen Erhürman, “CTP neden UBP ile koalisyona girmedi” sorusunun yanıtının 59 gün içinde ortaya çıktığını kaydetti.

Bu sürede yaşananlara işaret eden Erhürman, “Bir iyiliğimiz karşılık geldi de 2,5 ay önce böyle bir şey yaşanmadı” dedi.

Faiz Sucuoğlu başkanlığında CTP hükümete girsin dendiğini, ancak bunun demokraside normal olmadığını söyleyen Erhürman, öte yandan başka bir milletvekiliyle kurulacak bir hükümetin ise meşru olmayacağını dile getirdi.

Görevi alsalar 15 gün boşuna ziyaretlerde bulunacaklarını ve sonunda da “CTP kuramadı, biz memleketi hükümetsiz bırakmamak adına yeniden elimizi taşın altına sokacağız” deneceğini söyleyen Erhürman, “Bizim ne başbakan bakan olalım diye bir merakımız hevesimiz var ne de kaçmak gibi bir derdimiz var” dedi.

Erhürman, “Sizinle de diğer partilerle de görüşüp bu halkı bu cendereden kurtaracak bir geçiş hükümetini kurmaya hazırız dedik. Ama meşru olmadığını bilirken başka bir vekil başkanlığında kurulacak bir hükümetin meşrulaştırılmasına ortak olmayacağız” ifadelerini kullandı.

Sözlerine “Bu tabloyu beğenmezseniz Ersin Tatar ülkeyi seçime götürebilir. Meclis’in meşruluğunda eksilen bir şey yok hükümetin meşruluğunda eksilen bir şey var” şeklinde devam eden Erhürman bunun teknokrat bir hükümet de olabileceğini söyledi.

“Her bakanın koltuğu şu anda zangır zangır sallanır” da diyen Erhürman “Bu şartlar altında Arıklı’nın bahsettiği takvime nasıl onay verilsin” dedi, sürekli erken seçim konuşulduğunu kaydetti.

“Ülke gerecekten tarihinin en kötü zamanlarından geçmektedir” diyen Erhürman daha fazlasını ne ülkenin ne de toplumun kaldıramayacağını söyledi.

Erhürman’ın konuşmasının ardından Meclis Genel Kurulu bugünkü gündemini tamamladı. Meclis’in bir sonraki toplantısı haftaya pazartesi günü yapılacak.