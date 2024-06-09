  • BIST 10138.97
  • Altın 2383.212
  • Dolar 32.2956
  • Euro 34.8409
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAKaraciğer yağlanmasına işaret eden bu belirtilere dikkat!

Meclis Genel Kurulu Tatar’ın katılımıyla olağanüstü toplanacak

» »
Meclis Genel Kurulu yarın Cumhurbaşkanı Tatar’ın katılımıyla olağanüstü toplanacak
Meclis Genel Kurulu Tatar’ın katılımıyla olağanüstü toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yarın saat 10.00’da “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs konusuyla ilgili bilgilendirmesi” gündemiyle olağanüstü toplanacak.

Olağanüstü birleşim, Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü’nün 60’ıncı maddesi 2. fıkrası uyarınca Cumhuriyetçi Türk Partisi grubuna bağlı bazı milletvekillerinin istemi üzerine yapılacak.

Genel Kurul’un açılışının ardından Başbakanlık’tan oturumun kapalı olması istemiyle gönderilen öneri oylanacak. Önerinin kabul edilmesi halinde Cumhurbaşkanı Tatar’ın Meclis Genel Kurulu’nu Kıbrıs konusunda bilgilendireceği toplantı, kapalı yapılacak.

Pazartesi günleri yasama, salı günleri de denetim işleviyle toplanan Meclis Genel Kurulu, bu ay sonu yasama yılını tamamlayarak 1 Temmuz’dan itibaren tatile girecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Demirhan'da kavga!09 Haziran 2024 Pazar 10:54
  • Müstahdem tarafından hırsızlık09 Haziran 2024 Pazar 10:53
  • Sahte belgeyi tedavüle sürmek09 Haziran 2024 Pazar 10:52
  • Harmancı: AB vatandaşı olarak barış ve adalet için oyumuzu kullanıyoruz09 Haziran 2024 Pazar 10:47
  • Açık unutulan fön makinesi yangın çıkardı08 Haziran 2024 Cumartesi 15:12
  • Bağlıköy'de yangın... Tüp patlaması sonucu iki kişi yaralandı08 Haziran 2024 Cumartesi 14:49
  • Girne Belediye Başkanı Şenkul: Vatandaşı sizin insafsızlığınızla baş başa bırakmayız08 Haziran 2024 Cumartesi 14:35
  • Gönyeli bölgesindeki kesintilerle ilgili Kıb-Tek açıklama yaptı08 Haziran 2024 Cumartesi 14:08
  • KKTC'de 1 günde 5 yangın08 Haziran 2024 Cumartesi 12:23
  • Kıb-Tek açıkladı: Dönüşümlü kesintiler son buldu08 Haziran 2024 Cumartesi 12:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti