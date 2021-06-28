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Meclis Genel Kurulu, Tatil Öncesi Son Toplantısını Yapıyor

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 4. Dönem 4. Yasama Yılı’nın son toplantısını yapıyor. Bugünkü toplantının ardından Genel Kurul yaz tatiline girecek.
Meclis Genel Kurulu, Tatil Öncesi Son Toplantısını Yapıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 4. Dönem 4. Yasama Yılı’nın son toplantısını yapıyor. Bugünkü toplantının ardından Genel Kurul yaz tatiline girecek.  

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Saat 12.45’te başlayan toplantının özel gündeminde, Genel Tarım Sigortası Fonu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ile Toprak Ürünleri Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Orman (Değişiklik) Yasa Önerisi, Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı, Emeklilik (Değişiklik No:2) Yasa Önerisi, Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Vasiyetnameler ve Veraset (Değişiklik) Yasa Önerisi bulunuyor.
Genel Kurul, 5. Yasama Yılı’nın başlayacağı 1 Ekim 2021 gününe kadar sürecek tatil döneminde, çağrı yapılması halinde olağanüstü birleşimler yapabilecek.

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