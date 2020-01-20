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Meclis Genel Kurulu toplanacak.

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugün saat 10.00 sıralarında toplanması bekleniyor.
Meclis Genel Kurulu toplanacak.

Meclis’te bugün Cumhurbaşkanı tarafından bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin Yasaya İlişkin Raporu ile yine Cumhurbaşkanı tarafından bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi (Değişiklik) Yasası ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin Yasaya İlişkin Raporu görüşülecek.

Öte yandan Genel Kurul'da komitelerden gelen tasarı ve öneriler de ele alınacak.

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