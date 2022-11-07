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Meclis Genel Kurulu Toplanacak

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Meclis Genel Kurulu Toplanacak
Meclis Genel Kurulu Toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 10.00’da toplanacak.

Genel Kurul gündeminde 65/2005 Sayılı “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Yasası Tahtında Faaliyet Gösteren Yükseköğretim Kurumlarından İlişiği Kesilenlere Öğrenimlerine Devam Edebilme Hakkı Verilmesine İlişkin (Geçici Kurallar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” bulunuyor.

Tasarı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarında eğitim gören ve yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen ve/veya öğrenimlerini tamamlayamayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve diğer ülke yurttaşı olan öğrencilerin yeniden ilgili yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine devam edebilmelerini ve/veya yükseköğrenimlerini tamamlamalarını sağlamayı öngörüyor.

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