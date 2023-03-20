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Meclis Genel Kurulu toplanacak

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Meclis Genel Kurulu toplanacak
Meclis Genel Kurulu toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.

 

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, saat 10.00’da toplanması beklenen Genel Kurul’un gündeminde, Sayıştay Komitesi’nin, 2006 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı ve Sayıştay Başkanlığı’nın 2006 Mali Yılı Kesin Hesap Sayıştay Denetim Raporuna ilişkin raporu bulunuyor.

Orman (Değişiklik) Yasa Önerisi ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin Öneriye İlişkin Raporunun da görüşüleceği toplantıda, Birleştirilmiş Rekabet (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi de yapılacak.

 

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