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Meclis Genel Kurulu toplanacak

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün denetim işleviyle toplanacak.
Meclis Genel Kurulu toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün denetim işleviyle toplanacak.

Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 10.00’da başlaması beklenen toplantıda, sunuşların ardından altı tasarı veya öneri ele alınacak.

Toplantının gündeminde ayrıca bazı CTP’li milletvekillerinin sunduğu “Kamu Yönetiminde Şeffaflığın Sağlanması ve İstatistik Kurumunun Halk Nazarında Yitirilen Güveninin Yeniden Tesis Edilmesi ve Özellikle 2021, 2022, 2023 ve 2024 Yıllarında İstatistik Kurumu Verilerinin Gerçeği Yansıtıp Yansıtmadığı ve Alınması Gereken Tedbirlerin Neler Olduğu ile Bu Hususlarda Bir İhmal Olup Olmadığına İlişkin Meclis Araştırması Açılması Önergesinin Ön Görüşmesi” de yer alıyor.

Meclis Genel Kurulu’nun görüşeceği tasarı veya öneriler şöyle:

“Lefkoşa Kazası Ortaköy’de Bulunan Koçan No: 1692, Bedrettin Demirel Caddesi, Arabacıoğluları Apartmanı, Kat: 4, 22 Numaralı Dairenin Gazimağusa/Vadili ve Lefkoşa/Gönyeli’de Bulunan Taşınmazlar İle Değiştirilmesinin İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı’nın ikinci görüşmesi Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı; Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik)  Yasa Önerisi; Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Önerisi; Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı.”

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