Meclis Genel Kurulu toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 10.30’da Meclis Başkanı Sibel Siber başkanlığında toplandı.

İlk olarak Başbakanlığın Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi gündeminde bulunan Uluslararası Aydın Üniversitesi’nin “Açma ön İzni”nin “Yükseköğretim Kurumu Açma İzni”ne Dönüştürülmesine ilişkin karar tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere görüşüldü.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, tezkerenin görüşülmesi sırasında söz alarak 7 Ocak tarihinde seçim yapılması kararı alındığını, dolayısıyla böyle bir dönemde ülkenin geleceğini bağlayacak, acil olmayan konularda tasarrufta bulunmasının uygun olmadığını söyledi.

Erhürman, bu bağlamda başvurusunu 2016’da yapan bir üniversiteye ivedilik verilmesinin anlamlı olmadığını savundu. bunun parlamenter demokrasinin temel ilkelerine uygun olmadığını söyleyen Erhürman, oylarının ret olacağını belirtti.

ÇELER

TDP milletvekili Zeki Çeler, 30’a yakın üniversite bulunduğunu, “prestijin ayaklar altına alınmakta olduğunu” savundu.

Ülkede yüksek öğrenim politikası olmadığını belirten Çeler, yeni üniversite açma taleplerine ileriye dönük politika olmadan izin verilmesinin doğru olmadığını belirtti.

Çeler, YÖDAK’ın etkin denetim yapacak durumda olmadığını da savundu. Tezkere oyçokluğuyla kabul edildi.

Ardından, Başbakanlığın Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi gündeminde bulunan Erkman Üniversitesi’nin “Açma ön İzni”nin “Yükseköğretim Kurumu Açma İzni”ne Dönüştürülmesine ilişkin karar tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere görüşüldü.

ERHÜRMAN

CTP Başkanı Tufan Erhürman, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’nın ivedilik kararının gerekçesini açıklamasını beklediğini ancak bunu yapmadığını söyledi.

“Siz konuşun biz bildiğimizi yaparız anlamına mı geliyor bu?” diyen Erhürman, gerekçenin açıklanmasını talep etti.

ANGOLEMLİ

TDP milletvekili Hüseyin Angolemli, seçime giderken bu acelenin sebebinin ne olduğunu sordu.

Ülkede yaşanan sorunlar nedeniyle, ülkeye okumaya gelen öğrencilerin sorun yaşadığını söyleyen Angolemli, “Öğrenciler meta haline getirildi. Tam bir ticaret” dedi.

Trafikte yaşanan kazalarda öğrencilerin hayatını kaybettiğini, 100 bin öğrencinin güvenliğinin sağlanamadığını, uyuşturucunun giderek yayıldığını söyleyen Angolemli, denetim yapılmadan yeni üniversite açılmaması gerektiğini belirtti.

Angolmeli, öğrencilerin 20 bin tanesinin kayıtlı olduğunu ancak üniversiteye devam etmediklerini, çeşitli sektörlerde çalıştıklarını söyledi. Konuşmaların ardından tezkere oyçokluğuyla kabul edildi.

RUM YÖNETİMİ’NİN GARANTİLER İLE İLGİLİ KARARINI KINAMA KARAR ÖNERİSİNİN İVEDİLİĞİ SONRAKİ TOPLANTIYA BIRAKILDI

Genel kurul’da, öneri sahipleri adına UBP milletvekili Dursun Oğuz’un sunduğu KKTC Meclisi’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Temsilciler Meclisi’nin Garanti ve İttifak Anlaşması’nın Ortadan Kaldırılmasına Yönelik Adımın Kınanmasına İlişkin Karar Önerisinin Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi görüşüldü.

ERHÜRMAN

Görüşmede söz alan CTP milletvekili Tufan Erhürman, CTP, TDP ve bağımsız milletvekillerinin haberi olmadan, görüşülmeden, halk adına bu kararın ivediliğinin alınmak istendiğini söyleyerek, “Bu kadar saygısızlık ve ciddiyetsizlik olamaz. Kıbrıs Türk halkı adına bizi hiçe sayıyorsunuz. Bize dayatma yapmak istiyorsunuz. Biz buna nasıl onay verelim” dedi.

Seçime yönelik olarak propaganda yapılmak istendiğini savunan Erhürman, “Aynı görüşte olmasak da Meclis’te karar önergesi getirirken en azından bildirme nezaketini gösterin” dedi.

ANGOLEMLİ

TDP milletvekili Hüseyin Angolemli, Kıbrıs sorununa ilişkin karar üretilirken, tüm partilerin görüşerek karar aldığını, ancak bunun kimseyle görüşülmediğini söyledi.

Kıbrıs sorununa ilişkin kararların bugüne kadar oybirliğiyle çıktığını belirten Angolemli, “Bu konuya birlik beraberlik içinde yaklaşmalıyız. Tüm grup ve temsilcilerle konuşulmalıydı” dedi.

OĞUZ

UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz ise, belli süre beklendiğini, bazı partilerden açıklama gelmediği için öneriyi hazırlandıklarını söyledi.

Oğuz, siyasi bir menfaat ve art niyet için önerinin hazırlanmadığını, ayırma, ötekileştirme gibi bir amacın olmadığını ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber de, Kıbrıs konusunun hassas bir konu olduğunu, Meclis’te tüm kararların konsensüs ile alındığını söyleyerek, “kötü niyet” olmadığına inandığını, konunun parti başkanlarıyla görüşülerek, bir sonraki toplantıda oybirliğiyle geçmesi önerisinde bulundu.

Oğuz, Siber’in önerisini kabul etti. Bunun üzerine tezkerenin görüşmesi gelecek haftaya ertelendi.

Yerinden söz alan bağımsız milletvekili Mehmet Çakıcı garantilerle ilgili bir yasa tasarısının 4-5 yıl önce çıkarıldığını, şu anda ne yapılmak istendiğini anlamadığını söyledi.

UBP milletvekili Dursun Oğuz, Rum Meclisi’nin aldığı karar üzerine tepki amaçlı bu önerinin sunulduğunu belirtti.

Daha sonra, öneri sahipleri adına UBP milletvekili Ahmet Kaşif’in sunduğu Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisinin Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere görüşüldü.

ÇELER

TDP milletvekili Zeki Çeler, “mağduriyeti kendi vatandaşlarımıza yaratıyoruz. Vatandaşlık alma hakkına rağmen Türkiye’de bedelli hakkına sahip olmayı beklerler daha sonra vatandaşlık alırlar” dedi.

Bu durumda var olan vatandaşların mağdur olduğunu dile getiren Çeler, bu karışıklığın ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti. Tezkere oybirliğiyle kabul edildi.

Ekonomi Bütçe Ve Plan Komitesi’nin ivedilikle görüşülen Kıbrıs Vakıflar İdaresi Kiracılarının Birikmiş Kira ve Gecikme Zammı Borçlarının Tahsili ile İlgili Kuralların Düzenlenmesine İlişkin (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısının Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere de görüşülerek, oyçokluğuyla kabul edildi.

Daha sonra Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde ivedilikle görüşülen Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik ) Yasa Tasarısı’nın Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere görüşülerek, oybirliğiyle kabul edildi.

SEÇİM TARİHİ VE BÜTÇE KONUSU TARTIŞILDI

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bütçenin hızla Meclis’e getirilerek geçirilmesine yönelik bir öneri sunmak istediklerini kaydetti.

Erhürman, bütçenin komitede kısa şekilde görüşülmesiyle Meclis’e getirilmesi halinde, konsensüs ile Meclis’teki görüşmeler sırasında konuşma hakkı sürelerinin kısaltılması önerisi yaptı.

Erhürman, bütçenin dönem koşullarına uygun olarak, seçime avantaj sağlamayacak şekilde hazırlanması halinde konuşma sürelerini kısaltmaya hazır olduklarını belirtti.

DENKTAŞ

Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bütçe çalışmalarının bir buçuk aydan beri devam ettiğini, bunu yok sayacak bir adım atılmaması gerektiğini, bu şekilde Meclis’e sunulacağını söyledi.

Denktaş, tartışılmadan bütçe geçirilemeyeceğini belirtti. Denktaş, “Bütçesiz gidemeyiz, gelecek yıl sorunlu başlar. Şubat ayında yapılacak ödemeler yapılamaz” dedi.

Denktaş, bütçenin Meclis’te görüşülmesinin seçim çalışmalarıyla çakışacağını söyleyerek, seçimin Şubat başına alınmasının doğru olduğunu belirtti.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı, milletvekili Tufan Erhürman, seçim tarihi konusunun ortaya çıkış sürecini anlattı.

Seçim tarihinin hükümet tarafından belirlenmesi gerektiğini ifade eden Erhürman, “Sorumluluk bize atıldı. Tarih belirleyin dendi. Yasal olarak mümkün olan ilk tarih olan 7 Ocak’ı söyledik” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, yeni seçim yasası uyarınca seçim tarihi konusunda Meclis Başkanı’nın Yüksek Mahkeme Başkanı ile istişare etmesi gerektiğini, bunu bugün yapacaklarını dile getirdi.

ÖZGÜRGÜN

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Başbakan olarak CTP’den seçim tarihi vermesi istediğini söyleyerek, seçimin 7 Ocak’ta yapılacağını söyledi.

Özgürgün, 7 Ocak önerisinin Erhürman tarafından verileceğini ve seçimin yapılacağını belirtti.

Bütçenin de geçeceğini kaydeden Özgürgün, Denktaş ile uyumlu bir ortaklık içinde olduklarını kaydetti.

Gelen eleştiriler sonucu güvenoyuna ihtiyaç olduğunu fark edince seçim kararı alındığını söyleyen Özgürgün, DP’nin de bunu değerlendireceğini kaydetti. Özgürgün, teknik konuların halledileceğini, seçimin yapılacağını söyledi.

CTP milletvekili Birikim Özgür’ün sorusu üzerine, Başbakan Özgürgün, daha kötü zamanlarda seçim yapıldığını, bütçenin komitede kaldığı dönemler yaşandığını belirterek, Genel Kurul aşamasının seçimden sonra yapıldığı dönemler yaşandığını kaydetti.

Öncelikli olanın seçimler olduğunu ifade eden Özgürgün, “Bütçeyi seçim erteleme gerekçesi yapmayın. Geri adım atmamalıyız. Atarsak Meclis ciddiyetini kaybeder” dedi.

SİBER

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber de, partilerin erken seçme karşı olmadığını, en uygun seçim tarihinin belirlenmesine ihtiyaç olduğunu, toplumun zarar görmemesi gerektiğini belirtti. Siber, tarih konusunda parti başkanlarının bir araya gelerek konsensüs sağlaması önerisinde bulundu.

DENKTAŞ

Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, 2004 yılı bütçesi örneğini vererek, 2004 bütçesinin yaşanan olaylar, seçimler nedeniyle 31 Mart 2005 yılında geçtiğini söyleyerek, “Şimdi de gelecek iki yılı heba edeceğiz” dedi.

Son yıllarda yapılan olumlu gelişmelerin sıfırlanacağını ve 2019’da yeniden başlanacağını belirten Denktaş, “yazık” dedi.

Denktaş, Meclis’i sorumlu davranmaya davet ederek, geçmişte yaşanan örneğin göz önünde bulundurulması gerektiğini kaydetti.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı milletvekili Tufan Erhürman, 7 Ocak önerisinden vazgeçmediklerini söyleyerek, Yüksek Seçim Kurulu ile görüşülmesi konusu da dahil olmak üzere görüşmeleri yapacaklarını belirtti.

Erhürman, “Biz bu sorumluluğu üsteleneceğiz. Çünkü belli ki hükümet bunu yapmayacak” dedi.

Erhürman, 7 Ocak tarihinin komitede önerildiğini, ekstra yapılacak şeyler varsa onun da yapılacağını ifade etti.

ÖZGÜRGÜN

Başbakan Hüseyin Özgürgün, 62. maddenin sulandırıldığını, güncel konuşma haline getirildiğini söyledi.

Özgürgün, ana muhalefet partisi başkanının üslubuna dikkat etmesi gerektiğini, halkını düşünmediğine ilişkin eleştirilerin doğru olmadığını, sorumluluklarının farkında olduğunu kaydetti.

Seçimle ilgili kararın meclis tarafından verileceğini söyleyen Özgürgün, kararın ardından gerekenlerin yapılacağını belirtti.

Özgürgün, “7 Ocak ile ilgili iki parti niyet ortaya koydu. Bunun artık konuşulmaması gerekiyor. Ben sorumluluklarımın bilincindeyim” dedi.

Özgürgün, “Yargı halktır. Halk kimin doğru kimin yanlış yaptığına karar verecek. En önemli karar odur. meclis’te artık seçim tarihini tartışmamalıyız” diye konuştu.

Bütçenin Meclis Genel Kurulu’na geleceğini söyleyen Özgürgün, geçmesinin seçimden sonraya kalabileceğini belirtti.

Yerinden söz alan Başbakan Yardımcısı Maliye Bakanı Serdar Denktaş, ülkenin bütçesiz kaldığı dönemlerde yaşanan sıkıntılara işaret ederek, seçim tarihinin tartışılabileceğini, iki parti başkanı tarafından alınan kararın “değiştirilemez olamayacağını” söyledi.