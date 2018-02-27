Meclis Genel Kurulu toplandı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ DEĞİŞİKLİK YASA TASARISI’NA KOMİTEDE İVEDİLİK ONAYLANDI

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu saat 10.45’te Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Genel Kurul’un gündeminde güncel konuşmalar bulunuyor.

Meclis Genel Kurulu’nda ilk olarak sunuşlara yer verildi. Burada öncelikle “Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Değişiklik Yasa Tasarısı”nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere ele alındı.

BESİM

Sağlık Bakanı Filiz Besim tasarı hakkında konuşmak üzere kürsüye çıktı. Kamu sağlık alanında uzun yıllardır süren personel eksikliğine işaret eden Besim, en büyük eksikliğin hemşire kadrolarında yaşandığını kaydetti.

Teşkilat yasasındaki kadro eksikliği nedeniyle sınavı kazanan hemşirelerin göreve başlayamadığını dile getiren Besim, bu nedenle hemşire kadrosunun 180’den 300’e çıkarılması için çalışma yapıldığını, bu bağlamda Maliye Bakanlığı ile de görüşüldüğünü dile getirdi.

SUCUOĞLU

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu da personel eksikliği nedeniyle yaşanan sıkıntılara işaret etti.

Yapılan sınavlarda arzu edilenin dışarıdan yeni hemşire alınması olması gerektiğini söyleyen Sucuoğlu bu bağlamda alt komitelerde gerekli adımların atılması gerektiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından tezkere oybirliğiyle kabul edildli.

Tasarı’nın genel gerekçesi şöyle:

“Uzun zamandır Bakanlığımız nezdinde tüm hastane ve çalışanların eksiklikleri gözetilerek köklü bir değişiklik yapılması amacı ile Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’nda çalışılmalar yapılmaktadır. Ancak, Bakanlığımız nezdinde sürdürülen bu toplantılarda yapılması hedeflenen yasal değişikliğin oldukça kapsamlı olması sebebiyle bir süre daha üzerinde çalışılması gerekmektedir. Bu durum dikkate alındığında, sağlık servislerinin yürütülmesinde görev alan hemşire sayımızın yetersiz olması, sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde büyük sıkıntılar yaratmaktadır. Yaşanan sıkıntıları gözlemleyen Bakanlığımız hemşire kadro sayılarının artırılmasına ilişkin yasal değişikliğin öncelikli olarak ele alınmasına karar vermiştir.

Yürürlükte bulunan Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’nda yer alan Ebelik Hemşirelik Hizmetleri Sınıfı’ndaki IV. Derece Hemşire kadrosundaki kadro sayısının, bu kadro için aranan koşul olan ‘Meslek Lisesi, Sağlık Koleji veya dengi bir meslek okulundan Hemşirelik Ön Lisans’ derecesi ile mezun olmak koşulu, önlisans mezunu veren okulun artık ülkemizde bulunmaması ve bu eğitim düzeyinde de hemşirelerin olmaması nedeni ile azaltılması ve bu kadroda fazla bulunan kadro sayılarının Paramedikal Hizmetler Sınıfı’nda yer alan III. Derece Yüksek Hemşire kadro sayısına eklenerek kadro sayısının artırılması amaçlanmaktadır.”

Genel Kurul’da daha sonra Meclis Komiteleri başkanlıklarıyla ilgili sunuşlar yapıldı.