Meclis Genel Kurulu toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 11.30’da Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Genel Kurul’da ilk olarak sunuşlara yer verildi; Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy’un öneri sahipleri adına sunduğu Yavuz Çıkarma Plajı Tarihi ve Doğal Alanının Korunması Yasa Önerisi’nin Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi ele alındı.

Tezkere’nin genel gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Meclisinin Kültür Varlıklarını Koruma Komitesi 11 Mayıs 2017 tarihinde ülkemiz tarihindeki önemi nedeniyle zaman kavramı söz konusu olmaksızın büyük tarihi olaylara sahne olmuş Yavuz Çıkarma Plajının ve ilgili bölgenin, doğal, tarihi ve manevi değere sahip olmasından dolayı ‘Tarihi ve Doğal Sit Alanı’ olarak ilan edilmesi kararını üreterek, Genel Kurulun 15 Mayıs 2017 tarihli, 65’inci Birleşimde, Milletvekillerinin bilgisine getirmiş ve Bakanlığa bu hususta tavsiyede bulunmuştur.

Cumhuriyet Meclisinin almış olduğu bu kararın tavsiye nitelikte olması nedeniyle karara işlevsellik kazandırmak amacıyla yasalaşması gereklilik arz etmektedir. Bu Yasa ile Kıbrıs Türkleri için tarihi, kültürel ve manevi değerler taşıyan ve 1974 yılında Anavatan Türkiye’nin Garantör Devlet sıfatıyla Ülkeye Barış getirmek amacıyla denizden gelen birliklerin Kıbrıs Adasına ilk ayak bastığı; Kıbrıs Türk Barış Harekâtının başladığı ve bir çok şehidin verildiği, unutulmamasının sağlanması amacıyla Barış ve Özgürlük Anıtının dikildiği yer olan bu alanın tarihi, kültürel ve manevi değerleri ile doğal dokusunun ve özgün yapısının korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılmasına ilişkin kurallar düzenlenmiştir.

“BARIŞ MİLLİ PARKI”

Yavuz Çıkarma Plajı bölgesinin korunma alandaki her türlü yapılaşma, inşai ve fiziki müdahaleye yönelik proje ve uygulamalara yönelik yapıların Bakanlıkça denetimine ilişkin esaslar getirilmiş ve bu Yasa tahtında Yavuz Çıkarma Plajı alanı tarihi ve doğal sit alanı olması ve bu alanın ülkemizin ‘Barış Milli Parkı’ olarak adlandırılması öngörülmüştür. Ayrıca Yavuz Çıkarma Plajı (Barış Milli Parkı) alanının nasıl kullanılacağı kuralları getirilerek, bu alan üzerindeki denetim Bakanlığa verilerek yerinde ve yetkili bir otoritenin sağlanması kuralları getirilmiştir. Bu hususla ilgili olarak Bakanlığın Yavuz Çıkarma Plajı (Barış Milli Parkı) alanında yapacağı plan, proje, uygulama, iş ve işlemleri Bakanlar Kurulunun onayına sunması yükümlülüğü de düzenlenmiştir.

Yukarıda bahsedilen Cumhuriyet Meclisinin Yavuz Çıkarma Plajının ve ilgili bölgenin, doğal, tarihi ve manevi değere sahip olmasından dolayı ‘Tarihi ve Doğal Sit Alanı’ olarak ilan edilmesi kararına, yasal düzenleme getirilmesi ve bu alanın tarihi, kültürel ve manevi değerleri ile doğal dokusunun ve özgün yapısının korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması gerekçelere dayandırılarak işbu Yasa Önerisi hazırlanmıştır.”

