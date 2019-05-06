Meclis Genel Kurulu toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu saat 11.00’de Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Genel kurulun gündeminde, İstatistik Kurumu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı ile Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin boşalan Yayın Yüksek Kurulu üyeliği için önerilen adayın değerlendirilmesine ilişkin raporu bulunuyor.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, Yayın Yüksek Kurulu üyeliği için, Cumhuriyet Meclisi’nde grubu bulunan siyasal partilerden Halkın Partisi’ni temsil eden Hasan Hastürer’in istifa etmesi nedeniyle boşalan üyeliğe, oybirliğiyle Ali Fahrioğlu’nun genel kurula salık verilmesini kararlaştırmıştı.

Genel Kurul’da ilk olarak 62 madde uyarınca UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Merkezi İhale Komisyonu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Merkezi İhale Komisyonu’yla ilgili bir dizi konunun kulaktan kulağa yayıldığını ancak hükümetten konuyla ilgili bir açıklama yapılmadığını belirten Tatar, komisyon başkanının 3 yıl olması gereken görev süresi içerisinde görevden alınıp birkaç gün sonra geri görevine gelmesini eleştirdi.

Tatar, hükümetin konuya ilişkin sessizliğini eleştirerek, basında yer alan haberlere de atıfta bulunarak Merkezi İhale Komisyonu başkanının görevden alınıp alınmadığını sordu. Merkezi İhale Komisyonu’nun önemine işaret eden Tatar, gelişmelere ilişkin bilgi istedi.

Bu tür tavırlarla komisyonun itibarsızlaştırıldığını savunan Tatar, gündemin gazetelerden takip ediyor olmalarının yanlışlığına değindi. Tatar, ihalelerle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken hükümetin bu şekilde sessiz kalmaması gerektiğini belirterek, şeffaflık çerçevesinde kamuoyuna açıklama borçlu olunduğunu kaydetti.

ARIKLI

Tatar’ın ardından da YDP Milletvekili Erhan Arıklı da aynı madde çerçevesinde elektrik konusuna değinerek, jeneratör ihalesi ve Merkezi İhale Komisyonu’yla ilgili konuştu.

Arıklı, devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan bir takım işler yapıldığını ifade etti. Kamu İhale Yasası konusunda Meclis komitesinde ciddi tartışmalar yaşandığı bir dönemde bu gibi gelişmeler yaşanmasının rahatsızlık yarattığını kaydeden Arıklı, Merkezi İhale Komisyonu başkan veya üyelerinin görevden alınmasının söz konusu olmadığını belirtti.

Erhan Arıklı, Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halil Talaykurt’un görevden alındığına dair haberlerin gündeme gelmesinin ardından ‘topladığı odasına geri döndüğü’ yönünde duyumlar aldıklarını kaydetti.

Kamu İhale Yasası’nda yapılmak istenen değişikliklerin çok sert tartışmalara neden olduğunu ifade eden Arıklı, başkanın görevden alınmak istenmesinin anlaşılır olmadığın belirtti. Arıklı, ilgili yasaya göre MİK Başkanı ve üyelerinin görev süresinin 3 yıl olduğunu, görevden alınmalarının söz konusu olamayacağına işaret etti.

DENKTAŞ

Maliye Başkanı Serdar Denktaş, eleştirileri yanıtladığı konuşmasında, Merkezi İhale Komisyonu başkanı hakkında aldığı şikayetler ve rekabet kurulundan gelen bilgiler üzerine geçen hafta görevden alınmasına ilişkin bir gereksinim hissettiğini ve konuyu Bakanlar Kurulu’na ilettiğini söyledi. Müsteşarı vasıtasıyla görevden ayrılmasının istendiğini kaydeden Denktaş, önce kabul ettiğini, ardındansa bu karardan vazgeçildiğini anlattı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın hükümette oldukları dönemde Devlet Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nden yapılan kiralamalara ilişkin yazılı talepte bulunduğunu belirten Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bu dosyanın hazırlandığını ve raporun tamamlanmasıyla bilgilerin paylaşılabileceğini kaydetti.

Denktaş, kamunun kiraya vereceği ya da alacağı mülklerle ilgili yasal hakları bulunduğunu ve bu hükümet döneminde sadece uzatmaları daha fazla verdiklerini belirterek, her zamanki gibi yeni yatırımları değerlendirdiklerini kaydetti.

Rauf Denktaş Üniversitesi arazisinin 29 yıl önce ön izinle tıp fakültesi için verildiğini ancak proje hayata geçirilmediği için geri alınıp, Rauf Denktaş Üniversitesi’ne verildiğine işaret eden Denktaş, kendisine karşı organize bir saldırı gerçekleştirildiğini ileri sürdü. Denktaş, icraatlarıyla ilgili eleştirileri cevaplamaya hazır olduğunu ancak herkes için geçerli olan ve yıllardır uygulanan usullerle ilgili eleştirileri kabul etmediğini belirtti. Kendisine yönelik eleştirilere de değinen Denktaş, “Meyve veren ağaç taşlanır bana da o nedenle saldırıyorsunuz. Devam edin” dedi.

Konuşmasının sonunda, “Basın mensubu arkadaşlar benim konuşmamı lütfen haberleştirmeyin çünkü siz tam olarak yansıtsanız da onaylayanlar içinden cümle çekip çıkarıyorlar. Ben usandım. Siz yazmayın, editörleriniz benim konuşmamı kendileri yazsın” çağrısı yapan Denktaş, herhangi bir soruyu cevaplamayacağını dile getirerek kürsüden indi.

ÇAVUŞOĞLU

UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, söz alarak meclis usullerinin kimsenin keyfine kalmadığını belirterek, Maliye Bakanı Denktaş’ın tavrını ve soru almamasını doğru bulmadığını ve bunun ise içtüzüğe göre doğru olmadığını savundu.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da İçtüzüğün 62’nci maddesine ilişkin maddeyi okuyarak Çavuşoğlu’nu yanıtladı. Uluçay, bakanların konuşma yapma ya da sorulara yanıtı verme zorunluluğu olmadığını vurguladı.

NAMİ

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami de jeneratör alımına ilişkin süreci birçok kez detaylı bir şekilde aktardığını hatırlatarak, ihale keşif bedelinin henüz belli olmadığını belirtti

Nami, Türkiye’den enterkonekte kablo konusuna büyük önem verdiklerini vurguladı ve sürecin hassasiyetine uygun şekilde en üst seviyede toplantılarla iki tarafın da çıkarına olacak şeklide yürütüldüğünü belirtti.

Ekonomi Bakanı Nami, Bu konuda son noktaya gelinememesinde hiçbir tarafın suçu olmadığını, konunun bu şekilde gündeme getirilmesini ise doğru bulmadığını vurguladı.

“Bize düşen her noktada üzerimize düşeni yaptık” diyen Nami, konuya ilişkin herhangi bir ön şartın ise olmadığını vurguladı.

Nami, Türkiye’den kabloyla elektrik gelse bile yerel üretimden vazgeçilmesinin söz konusu olmayacağının altını çizdi.

ERHÜRMAN

Başbakan Tufan Erhürman ise söz alarak, konuşmalarda gündeme getirilen 3 konuyla ilgili cevap vermek istediğini belirtti. Merkezi İhale Komisyonu başkanının görevden alınması ve yerine birinin atanması konusu Bakanlar Kurulu’na geldiğinde Başsavcılık’tan görüş istenmesi uyarısında bulunduğunu kaydeden Erhürman, bu görüşü, atanmaların düzenlenmesini ele alan fıkraya dayanarak talep ettiğini söyledi.

Erhürman, bu fıkrada, göreve atananların 3 yıl boyunca görevde kalması gerektiği ve bu göreve yeniden atama yapılamayacağının öngörüldüğünü belirterek, bununla da yeni atama için pazarlıklara girilmesine engel olmanın amaçlandığını ancak farklı sebeplerle yer boşalırsa atama yapılabileceğini anlattı.

MİK yasasının, ölüm, emeklilik, disiplin suçu ve benzeri durumda ilgili bakana yeni birini atama yetkisi verdiğini ama görevden alınma kriterlerinin somut olmadığını ifade eden Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve kendi iradesinin Başsavcılık’tan görüş alınması yönünde olduğunu ve bu doğrultuda adım atıldığını belirtti. Görevden alınma işleminin ancak imza atılmasıyla tamamlanacağını kaydeden Erhürman, Maliye Bakanı Denktaş’ın görevden alma iradesi olduğunu söylediğini ancak bunun hukuken yeterli olmadığına işaret etti.

Erhürman, ilgili yasa ile kurumun bağımsızlığının sağlanamadığını söyledi.

Devlet Emlak Malzeme Dairesi'nin yaptığı tüm kiralamalarla ilgili bilgi istediklerini belirten Erhürman, Bakanlar Kurulu’ndan yeni kiralama geçirmediklerini sadece uzatma kararı verdiklerini kaydetti.

Başbakan Erhürman, Savcılığın, ‘bu yasanın kiralamaya uygun olmadığı; ya kiralamaları çıkarın, ya da usulünü uygulama maddesi olarak yasaya koyun’ dediği için 15 ayda sadece uzatma verdiklerini ve bu konuyu daha önce de genel kurulda gündeme getirdiğini kaydetti.

Erhürman, 16 Kasım’dan itibaren yeni kiralama yapılmadığını düşündüğünü ama tüm yenilenen kiralamaları talep edeceğini ve yeni kiralama yapmama ilkeleri doğrultusunda detaylı incelemeye sunacağını söyledi. Gözlerinden kaçan bir şey olduysa ve uyarılırlarsa hemen iptal edebileceklerini dile getiren Erhürman, getirilecek liste içerisinde hukuka aykırı kiralama yapıldıysa iptal etmeye hazır olduklarını yineledi. Erhürman, “Gereği yapılmazsa o zaman konuşuruz” dedi.

Elektrikte enterkonnekte sisteme de değinen Erhürman, bu konudaki görüşlerini Türkiye yetkilileri de dahil olmak üzere defalarca paylaştıklarını hatırlattı.

Erhürman, şu anda fizibilite çalışmalarının devam ettiğini aktararak, çalışmayla ‘daha ucuz elektrik, daha temiz enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla yararlanılmasını’ hedeflediklerini sözlerine ekledi.