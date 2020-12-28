Meclis Genel Kurulu Toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 11.25’te Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Genel Kurul’da ilk olarak onaya sunuş işlemleri yapıldı. Danışma Kurulu’nun Genel Kurulu’nun 31 Aralık Perşembe günkü birleşiminin gerçekleştirilmemesi ve 4 Ocak’taki birleşimin yasama ve denetim faaliyetlerini içermesi oylanarak onaylandı.

Toplantıda daha sonra iç tüzüğün 62. maddesi uyarınca söz alan milletvekilleri, sağlık ve ekonomi başta olmak üzere güncel sorunlar ve konularla ilgili konuşmalar yapıyor.