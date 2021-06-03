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Meclis Genel Kurulu Toplandı

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15 konuşma olacak.
Meclis Genel Kurulu Toplandı

DÖNEM : IX TARİH : 3 Haziran 2021 YIL : 4 GÜN : Perşembe BİRLEŞİM : 53. SAAT : 10.00 V.

GÜNCEL KONUŞMALAR:

1. Toplumcu Demokrasi Partisi Girne Milletvekili Sayın Zeki Çeler’in, “Son Siyasal Gelişmeler” ile ilgili güncel konuşma istemi.

2. Halkın Partisi Girne Milletvekili Sayın Jale R. Rogers’ın, “Azınlık Hükümetinin Pandemi İle Mücadele Eylem Planı Var mı? ” konulu güncel konuşma istemi.

3. Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Erkut Şahali’nin, “Hükümetin Aczi ve Başbakanın Halleri” ile ilgili güncel konuşma istemi.

4. Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Sayın Salahi Şahiner’in, “KIB-TEK Akaryakıt İhalesindeki Son Durum” ile ilgili güncel konuşma istemi.

5. Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Sıla Usar İncirli’nin, “Ülkemizde Derinleşen Siyasi ve Ekonomik Kriz” ile ilgili güncel konuşma istemi.

6. Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Sayın Fazilet Özdenefe’nin, “Son Siyasal Gelişmeler” ile ilgili güncel konuşma istemi.

7. Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Zorlu Töre’nin, ‘‘Filistin ve Kudüs” ile ilgili güncel konuşma istemi.

8. Toplumcu Demokrasi Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Hüseyin Angolemli’nin, “Tarım ve Hayvancılıktaki Sorunlar” ile ilgili güncel konuşma istemi.

9. Halkın Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Ayşegül Baybars’ın, “Hükümetin Yönetim Zaafiyeti” ile ilgili güncel konuşma istemi.

10. Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Asım Akansoy’un, “Ülkedeki Ekonomik Durum” ile ilgili güncel konuşma istemi.

11. Halkın Partisi Girne Milletvekili Sayın Erek Çağatay’ın, “KKTC Ekonomisi” ile ilgili güncel konuşma istemi.

12. Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Tolga Atakan’ın, “Sherwood Ormanından Esen Azınlık Rüzgarları” ile ilgili güncel konuşma istemi.

13. Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Gülşah Sanver Manavoğlu’nun, “Sağlık, Turizm, Eğitim Bakanlarına ve Başbakana Öğütler” ile ilgili güncel konuşma istemi.

14. Toplumcu Demokrasi Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Cemal Özyiğit’in, “Eğitim” ile ilgili güncel konuşma istemi.

15. Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Teberrüken Uluçay’ın, “Pandemi ve Ekonomi” ile ilgili güncel konuşma istemi

 

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