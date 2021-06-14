Meclis Genel Kurulu Toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı.
Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında saat 14.00’te başlayan toplantının gündeminde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası Teşkilat (Değişiklik) Yasa Tasarısı bulunuyor.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı.
Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında saat 14.00’te başlayan toplantının gündeminde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası Teşkilat (Değişiklik) Yasa Tasarısı bulunuyor.
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