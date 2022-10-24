Meclis Genel Kurulu toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün bazı yasa tasarılarını görüşmek için toplandı.
Genel Kurul birleşiminde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim (Değişiklik) Yasa Tasarısının ve Kozmetik Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısının üçüncü görüşmesi ele alınacak.
Genel Kurul’un gündeminde ayrıca, Yabancılar ve Muhaceret Yasa Tasarısı ve Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) (Değişiklik) Yasa Tasarısı bulunuyor.
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