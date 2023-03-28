Meclis Genel Kurulu toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı.
Genel Kurul Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe başkanlığında saat 11.40'ta toplandı. Genel Kurul'un gündeminde milletvekillerinin güncel konuşmaları bulunuyor.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı.
Genel Kurul Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe başkanlığında saat 11.40'ta toplandı. Genel Kurul'un gündeminde milletvekillerinin güncel konuşmaları bulunuyor.
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