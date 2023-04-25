Meclis Genel Kurulu toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saar 13.30’da toplandı.

Yasama ve denetim görevlerini birlikte yapacak olan Genel Kurul’un gündeminde, dünden bugüne aktarılan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşma (Onay) Yasa Tasarısı ile Türk Ajansı – Kıbrıs (TAK) 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı da bulunuyor.

Bugün ayrıca, Sayıştay (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin, Sayıştay Üyeliği Başvurularının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Üyeliği Başvurularının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin, Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliği Adaylarının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin, KKTC Cumhurbaşkanının Kaan Kutlay'ı Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Olarak Atamasına İlişkin Raporu da görüşülecek.

Toplantının gündeminde milletvekillerinin güncel konuşmaları ve sorular da yer alıyor.

Meclis Genel Kurulu’na, toplantı yeter sayısı olmadığı için 10 dakikalık ara verilmişti.