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Meclis Genel Kurulu toplandı

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün yoğun bir gündemle toplandı.
Meclis Genel Kurulu toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 12.40’da toplandı.

Toplantının özel gündeminde, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşma (Onay) Yasa Tasarısı” görüşülecek.

Toplantıda, şu dört tasarı veya öneri de ele alınacak:

“Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Dernekler (Değişiklik) Yasa Önerisi; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Şehit Aileleri ve Malüllere Yardım (Değişiklik) Yasa Tasarısı.”

Meclis Genel Kurulu’nun “seçimler ve oylaması yapılacak işler” bölümünde “Sayıştay (Değişiklik) Yasa Tasarısının üçüncü görüşmesi yapılacak, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin, Sayıştay Üyeliği Başvurularının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu; Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Üyeliği Başvurularının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu ele alınacak. Yine bu bölümün gündeminde “Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin, Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliği Adaylarının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin, KKTC Cumhurbaşkanının Sayın Kaan Kutlay'ı Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Olarak Atamasına İlişkin Raporu” da bulunuyor.

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