Meclis Genel Kurulu toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 14.30’da toplandı.

Gruplar arası varılan mutabakat sonucu Genel Kurul'un açılışı saat 14.00'e alınmıştı.

Genel Kurul'da özel gündemde “Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı", “Genel Tarım Sigortası Fonu 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ", “Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı" ile “Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı" var.

“Dernekler (Değişiklik) Yasa Önerisi ", “Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı"; “Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın" da görüşüleceği Genel Kurul'un “seçimler ve oylaması yapılacak işler” bölümünde ise “Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısının" üçüncü görüşmesi yapılacak ve “Hukuk, Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesinin, Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliği Seçimine” bulunuyor.

Genel kurulda milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine de yer verilecek. Gündemde ayrıca sözlü ve yazılı sorular da var.