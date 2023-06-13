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Meclis Genel Kurulu toplandı

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Cumhuriyet Meclisi’nde Genel Kurul toplantısı başladı.
Meclis Genel Kurulu toplandı

Cumhuriyet Meclisi'nin Genel Kurul toplantısı saat 13.15 sıralarında başladı.

Genel Kurul’un dün yapılması planlanan toplantısı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti dolayısıyla bugüne ertelenmişti.

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