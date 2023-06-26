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Meclis Genel Kurulu Toplandı

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı. Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığındaki genel kurul toplantısı 12.00’de başladı.
Meclis Genel Kurulu Toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu  toplandı. Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığındaki genel kurul toplantısı 12.00’de başladı.

Genel kurulda ilk olarak sunuşlara yer verildi. Güncel konuşmaların da yer aldığı genel kurulun gündeminde, “Kıbrıs Vakıflar İdaresi Kiracılarının Birikmiş Kira ve Gecikme Zammı Borçlarının Tahsili İle İlgili Kuralların Düzenlenmesi (Geçici Kurallar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile “Kredi Kartı ve Banka Kartı ile Yapılan Perakende Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması (Değişiklik) Yasa Tasarısı” bulunuyor.

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