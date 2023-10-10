  • BIST 8393.7
  • Altın 1618.336
  • Dolar 27.5609
  • Euro 29.0315
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAAB, ozon tabakasına zarar veren maddelerin kullanımını azaltacak

Meclis Genel Kurulu toplandı

» »
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı.
Meclis Genel Kurulu toplandı

Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 11.30’da toplanan genel kurulda, başkanlığın sunuşları yapıldı ve milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine geçildi.

Genel kurulda, Meclis Danışma Kurulu’nun gelecek birleşimine ilişkin kararı da okundu ve oybirliğiyle kabul edildi. Karara göre, genel kurulun 16-17 Ekim’deki toplantıları birleştirilerek, 17 Ekim’de yasama ve denetimle birlikte yapılacak.

Genel kurulda daha sonra Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı Önerisi'nin komitede görüşülmesine ilişkin ivedilik talebi oybirliğiyle kabul edildi ve güncel konuşmalara geçildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu Ankara'da...10 Ekim 2023 Salı 10:33
  • Dışişleri Bakanlığı: Yiğitler-Pile yolu projesi söz verdiğimiz üzere en kısa sürede tamamlanacaktır10 Ekim 2023 Salı 10:27
  • Birçok bölge elektriksiz kalacak...10 Ekim 2023 Salı 09:23
  • Mehmet Kanlı bulundu10 Ekim 2023 Salı 09:11
  • Olgun Amcaoğlu’nun kayınpederi Mehmet Kanlı’dan haber alınamıyor!10 Ekim 2023 Salı 09:08
  • Erhürman: Öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar09 Ekim 2023 Pazartesi 16:42
  • Töre Meclis Kupası Binicilik Yarışlarını İzledi09 Ekim 2023 Pazartesi 16:22
  • Girnede trafik kazası.09 Ekim 2023 Pazartesi 16:13
  • KKTC’de bu hafta 11 adet yangın çıktı09 Ekim 2023 Pazartesi 16:08
  • KAPATMA SAATİNE UYMAMAK VE İZİNSİZ MÜZİK YAYINI YAPMAK09 Ekim 2023 Pazartesi 16:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti