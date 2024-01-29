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Meclis Genel Kurulu toplandı

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yasama gündemiyle toplandı.
Meclis Genel Kurulu toplandı

Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 11.45’te toplanan Genel Kurul’un gündeminde, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi ile bir daha görüşülmek üzere komiteye geri alınan Ticaret Markaları (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi var.

Toplantıda ayrıca, Lefkoşa Kazası Ortaköy’de Bulunan Koçan No: 1692, Bedrettin Demirel Caddesi, Arabacıoğluları Apartmanı, Kat: 4, 22 Numaralı Dairenin Gazimağusa/Vadili ve Lefkoşa/Gönyeli’de Bulunan Taşınmazlar İle Değiştirilmesinin İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu ele alınacak.

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