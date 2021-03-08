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Meclis Genel Kurulu Toplandı… Kadın Milletvekilleri Kürsüde

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yasama görevini yerine getirmek üzere toplandı.
Meclis Genel Kurulu Toplandı… Kadın Milletvekilleri Kürsüde

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yasama görevini yerine getirmek üzere toplandı. Saat 11.45’te Önder Sennaroğlu başkanlığında toplanan Genel Kurul’un gündeminde Genel Kurul tarafından bir daha görüşülmek üzere komiteye geri gönderilen “Kıbrıs Vakıflar İdaresi Kiracılarının Birikmiş Kira ve Gecikme Zammı Borçlarının Tahsili İle İlgili Kuralların Düzenlenmesi (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı” bulunuyor.

Sunuşların ardından Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu Kadınlar Günü konusunda konuşma yaptı ve ardından kadın milletvekillerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle söz vereceğini söyledi. İlk sözü CTP Milletvekili Doğuş Derya aldı.

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