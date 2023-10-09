  • BIST 8344.7
  • Altın 1618.336
  • Dolar 27.5609
  • Euro 29.0315
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKABM: Gazze’de 123.000'den fazla Filistinli yerinden edildi

Meclis Genel Kurulu toplandı... Tezkereler onaylandı...

» »
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Zorlu Töre başkanlığında toplandı.
Meclis Genel Kurulu toplandı... Tezkereler onaylandı...

İlk olarak Danışma Kurulunun, Bumerang Travel isimli şirketin başka bir şirkete devredilmesine ilişkin tasarının Genel Kurul gündemine alınmasına yönelik kararı bilgiye sunuldu.

Daha sonra “Sivil Havacılık Dairesi, Kuruluş ve Görev ve Çalışma Esasları (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ivediliği talep edildi.

Tasarı, Sivil Havacılık Güvenlik Yasa Tasarısı doğrultusunda güncellenmesini içeriyor.

CTP Milletvekili Erkut Şahali, tasarı hakkında daha fazla bilgi verilmesi talebinde bulundu.

-Arıklı

Bu noktada Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, söz alarak Sivil Havacılık Dairesi’nin kadro azlığı nedeniyle ciddi sıkıntı yaşadığını söyleyerek, kadroların doldurulmasına yönelik ortak aklın ürünü olan bu tasarının hazırlandığını belirtti.

Arıklı, yasa tasarısının teknik ihtiyaçtan dolayı hazırlandığını ifade etti.

-Şahali

 

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Arıklı’nın Sivil Havacılık Güvenlik Yasa Tasarısı’na ilişkin bilgi verdiğini ancak “Sivil Havacılık Dairesi, Kuruluş ve Görev ve Çalışma Esasları (Değişiklik) Yasa Tasarısı”na ilişkin bilgi verilmediğini savundu.

Yeni gelen unsurlarda yasa tasarısına uyum dışında unsurlar da bulunduğunu dile getiren Şahali, mevcut kadrolara müdahale edilmesinin gerekçesinin ne olduğunu neden ivedilik talep edildiğinin anlatılmadığını belirtti.

Şahali, tam olarak ne yapmaya çalışıldığının anlaşılması için zaman talebinde bulunulabileceğini ifade etti.

-Arıklı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, neyin anlaşılmadığını anlayamadığını söyleyerek, ihtiyaçtan kaynaklanan yasa tasarısının yeni Ercan’dan sonra güvenlik zafiyetinin oluşmaması için kadroların artırılmasını içerdiğini belirtti.

Teknik olan yasa tasarısına neden soru işaret getirilmeye çalışıldığını anlayamadığını belirten Arıklı, önceki hükümetler döneminde hazırlanarak bugüne gelindiğini kaydetti.

Arıklı, kadrolara hangi şartlarda eleman alınması ve eleman alınması konusunda teknik düzenlemeler içerdiğini ifade etti. 

Bu sırada yerinden söz alan UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, yasanın hava trafik kontrolörlüğünde yaşanan sıkıntı ve kaçışların önlenmesini içerdiğini söyledi.

Tezkere oybirliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul'da daha sonra, Yayın Yüksek Kurulu 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, 2020 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı ve 2023 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı üçüncü görüşmesine ilişkin tezkereler görüşülerek, oybirliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul'da Emeklilik (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik No:3) Yasa Tasarısı üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere de oybirliğiyle kabul edildi.

Ardından bilgiye sunuşlar bölümüne geçildi.

TC ile KKTC Arasında Kablo ile Elektrik Enterkonneksiyon Projesi Uygulanması Hakkında Mutabakat Zabtı, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi başkanlığına Emrah Yeşilırmak’In seçildiği bilgiye sunuldu.

UBP Milletvekili Hasan Küçük’ün Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik No:2) Yasa Önerisi’ni geri çektiğine ilişkin tezkere ile Kimyasallar Yasa Tasarısı’nın, AB Uyum Yasaları tasarılarını Görüşmek Üzere Hazırlanan ad hoc komiteye iletilmesine yönelik tezkere bilgiye sunuldu.

Daha sonra 62. madde tahtında CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman söz aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Havaya ateş açan 72 yaşındaki kişi tutuklandı09 Ekim 2023 Pazartesi 12:48
  • Meclis Genel Kurulu toplandı... Tezkereler onaylandı...09 Ekim 2023 Pazartesi 12:47
  • Doktor ve eczacılar tutuksuz yargılanacak09 Ekim 2023 Pazartesi 12:15
  • KKTC'de Batı Nil virüsünden 1 ölüm09 Ekim 2023 Pazartesi 12:01
  • Özdem Bozdağlılar hayatını kaybetti09 Ekim 2023 Pazartesi 11:32
  • Özuslu: “Hristodulidis’in düşündüğü gibi konuştuğuna asla inanmadım”09 Ekim 2023 Pazartesi 10:40
  • “Küçükbaş Hayvancılığın Yaygınlaştırılması Programı” kapsamında 154 adet küçükbaş hayvan dağıtımı yapılacak09 Ekim 2023 Pazartesi 10:38
  • Yağmurlu hava geliyor09 Ekim 2023 Pazartesi 10:13
  • Dikkat! Bu bölgelerde elektrik kesintisi09 Ekim 2023 Pazartesi 10:10
  • “Gailemiz, devletimizin saygın dünya devletlerinden biri haline gelmesidir”09 Ekim 2023 Pazartesi 10:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti