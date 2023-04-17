  • BIST 5.117,36
  • Altın 1252.013
  • Dolar 19.371
  • Euro 21.3025
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Meclis Genel Kurulu toplantısı 14.00’e alındı

» »
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısı gruplar arası varılan mutabakatla 14.00’e alındı.
Meclis Genel Kurulu toplantısı 14.00’e alındı

Genel Kurulun bugünkü gündeminde, Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere iade edilen Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasası (Y.T.No:26/2/2023) ve Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (Ad-Hoc) Komitesinin Yasaya İlişkin Raporu bulunuyor.

Genel Kurulda ayrıca, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun AKSA Enerji Üretim Anonim Şirketine Olan Borçlarının Devlet Borcu Olarak Devralınmasına İlişkin Yasa Tasarısı (Y.T.No:98/2/2023) ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu da görüşülecek.

Genel Kurul,  Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısının (Y.T.No: 94/2/2023) üçüncü görüşmesini gerçekleştirerek yasa tasarısının bütününü de  oylayacak.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Gölge Adamdan Mesajınız Var"...17 Nisan 2023 Pazartesi 10:59
  • Dikkat! Topçu atışları yapılacak17 Nisan 2023 Pazartesi 10:44
  • Memur-Sen: Ortak akıl ve sağduyuyla çözüm üretmesini istiyoruz17 Nisan 2023 Pazartesi 10:31
  • DAÜ BİR SEN Hocanın'a resti çekti! Maaş kesintilerine destek yok! VYK ve ÜYK'ya çağrı var!17 Nisan 2023 Pazartesi 10:20
  • Güney Mesarya Sosyal Tesislerinde iftar yemeği düzenlendi17 Nisan 2023 Pazartesi 10:13
  • Memur-Sen: Emniyet ve yargının gereğini yapacağı inancındayız17 Nisan 2023 Pazartesi 10:05
  • Bu gece Kadir Gecesi17 Nisan 2023 Pazartesi 09:25
  • El-Sen'den çağrı: "Gaflet uykusundan lütfen uyanın"17 Nisan 2023 Pazartesi 08:56
  • Feyzioğlu: Depremzedelerin yardımına bizimle birlikte Vakıflar koştu17 Nisan 2023 Pazartesi 08:45
  • DAÜ Beach Clup Özelleştiriliyor! DAÜ'nün değerleri tek tek elden çıkarılıyor!17 Nisan 2023 Pazartesi 08:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti