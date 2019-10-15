Meclis Genel Kurulu toplantısı sona erdi

HAMZAOĞULLARI



İlk konuşmayı yapan CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları, Karpaz bölgesinde yaşanan sağlık problemlerine işaret ederek, bölgede kriz masası kurulması ve halkın sağlıklı huzurlu yaşamasının sağlanması için çalışma yapılmasını istedi.

Grip aşıları, insan sağlığını etkileyen çevresel faktörler, bölgede hayvanların yerleşim yerlerinden çıkarılması, atıkların ıslahı gibi konularda ilgilileri göreve çağıran Hamzaoğulları, Batı Nil Virüsü’ne yönelik önlemler alınmasının önemine değindi ve “Endişe duyuyoruz bu virüsten dolayı daha fazla insanımız ölsün istemiyoruz” dedi.



PİLLİ



Sağlık Bakanı Ali Pilli de, grip aşılarının ülkeye 18 Ekim Cuma günü geleceğini ifade ederek, vatandaşların rahat olmasını istedi. Geç kalmadıklarını çünkü aşıların genellikle kasım ayında yapıldığını ifade eden Pilli, zaman kaybı olmadığını, risk grupları yanında tüm vatandaşların rahat olmasını aşıların zaman kaybetmeden geleceğini söyledi.

Batı Nil Virüsü’nün salgınlar yaratan ölümler yaşanan bir virüs olduğunu, bu virüsün yeni olmadığını ancak ülkede yeni görüldüğünü ifade eden Pilli, bu virüsü tespit eden doktorları tebrik etti.

Salgın olmadan virüsün tespit edilmesinin önemine değinen Pilli, virüse göçmen kuşların sebep olduğunu ifade etti. Pilli, bu virüsün daha fazla Mağusa ve Karpaz bölgesinde görüldüğünü, bu yüzden özellikle durgun sularda gerekli önlemlerin alınacağını, ilaçlamaların mücadelenin süreceğini kaydetti.

Yerel yönetimlerin bu konuda önemli yer tuttuğunu, ilaç olmayan belediyelere ilaç verdiklerini ve kapsamlı bir mücadele başlattıklarını ifade eden Pilli, tedbirlerin devam ettiğini, toplumun her kesiminin de bu mücadele ve tedbirlere destek vermesi gerektiğini, yerleşim yerlerinde, evlerinde durgun su bırakılmaması gerektiğine işaret etti.

Sağlık Bakanı Pilli, ilaç ihaleleri ile ilgili bir soru üzerine de ihaleleri göreve gelince “kucaklarında bulduklarını” söyledi. Pilli, Güzelyurt Hastanesi’nin tamamlanması için hükümetin tavrının ne olacağıyla ilgili bir soru üzerine, Güzelyurt halkının olmazsa olmazının Güzelyurt’ta bir hastane olduğunu belirterek, hastanenin bitebilmesi için büyük sıkıntılar olduğunu, elektrik mekanik konusunda gerekli adımları atmaya çalıştığını, Kasım sonunu da bir hedef koyduklarını ve ihale aşamasına getirmeye çalıştıklarını anlattı.

Pilli, amaçlarının hastaneyi bitirmek olduğunu ve 2020 sonunda ülkeye kazandırmak olduğunu ifade etti.



ARIKLI



YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, ihaleler ve Kıb-Tek ile ilgili konuşmasında, ülkede birçok yolsuzluklar olduğunu savunarak, özellikle son dönemde şaibeli ihaleler olduğunu ve ancak hükümetin hiçbir açıklama yapmadığını, yaptırım uygulamadığını kaydetti.

Arıklı, şimdiki hükümet dönemi veya bir önceki hükümet dönemi olmasının bir önem taşımadığını, ihalelerle ilgili gerekli denetimlerin yapılmasının önemine işaret etti.

İlginç bir ihalenin de bu yıl içinde Kıb-Tek’te olduğunu savunan Arıklı, 230 bin tonluk yakıt taşıma ihalesiyle ilgili olan bu konuda açıklama istedi. Kıb-Tek’te gerekli adımların ve çalışmaların yapılmasının kurum için önemine işaret eden Arıklı, hassas olan bu konuda baskılar olduğunu da bildiğini kaydetti.



TAÇOY



Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da, gelinen aşamada 3’lü tarifenin olumlu olup olmadığını göreceklerini belirterek, bu konuda düşüncelerini daha önce dile getirdiğini söyledi. Taçoy, casinolarla ilgili de çalışmaların sürdüğünü ve neler yapılabileceğini görüştüklerini ifade etti.

Taçoy, vatandaşın casinoların veya otellerin elektrik maliyetlerini ödediği gibi iddiaların doğru olmadığını ifade ederek, Enerji Üst Kurulu ve Enerji Verimliği Yasası geçirilmediği sürece vatandaşa daha uyguna elektrik veremeyeceklerini anlattı.

Taçoy, elektrikte yatırımların artık iyi hesaplanması gerektiğini, vatandaşa uygun fiyata elektrik sağlamak için bunların büyük önem taşıdığını ifade ederek, bu konuda yapılmasını düşündükleri planlamaları dile getirdi.

Akaryakıt ihale süreçlerine de değinen Taçoy, akaryakıt ihalesinde keşif üzerine teklif geldiğini ancak ihalelerde çok iyi işler yapıldığını ve Sayıştay’ın kendi talebi üzerine kurumda denetimde olduğunu kaydetti.

ÇELER



TDP Girne Milletvekili Zeki Çeler de, “Devletin Medya Destek Ödemeleri Hakkındaki Tutarsızlığı” konulu konuşma yaptı. Çeler, ödeme kriterleri üzerine değerlendirme yaparak, rakamlar üzerinden bilgi verdi.

Basın ve basın sektöründe yaşanan sıkıntılara değinen Çeler, reklam üzerinden ülkede bir sistem geliştirilemediğinden basının ciddi bir maddi sıkıntı içinde bulunduğunu kaydetti. Bu durumun basının özgür düşüncelerini yansıtan haberlerin yapması açısından sıkıntı yaşanmasına sebebiyet verdiğini ifade eden Çeler, basına yapılması gereken ödemelerin yapılmadığını ve bundan dolayı sıkıntılar yaşandığını söyledi.

TAÇOY



Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da, konunun hassas bir konu olduğunu, 2019 yılında basına hiçbir ödeme yapılamadığını çünkü kriterlerin henüz belirlenemediğini ancak çalışmaların sürdüğünü ve tam metnin bakanlar kuruluna geleceğini ifade etti.



Taçoy, reklam konusu ve basının gelişmesi konularını hep konuştuklarını, bu konuların teknik olduğunu, gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için ilgili tarafların da gerekli incelemeleri yapması gerektiğini kaydetti, hükümetin de bu konuda çok hassas olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından genel kurul bugünkü çalışmalarını tamamladı. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bir sonraki birleşimini 21 Ekim pazartesi yapacak.