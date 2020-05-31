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Meclis Genel Kurulu Toplantısında Covid 19 Önlemleri Devam Edecek

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Meclis Genel Kurulu Toplantısında Covid 19 Önlemleri Devam Edecek
Meclis Genel Kurulu Toplantısında Covid 19 Önlemleri Devam Edecek

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun yarın yapılacak toplantısında, Covid 19 ile mücadele kapsamında Meclis bünyesinde alınan tedbirlerin aynen devam edeceği açıklandı.

Meclis’ten yapılan açıklamada, Milletvekillerinin Genel Kurul salonunda  oturma düzeninin, sosyal mesafe kuralına göre uygulanmaya devam edeceği gibi, tüm personelin maske takmasının da zorunlu olacağı belirtildi.

Meclis toplantısına, basın mensubu ve Milletvekilleri dışında ziyaretçi alınmayacağı gibi Genel Kurulun fotoğraf ve videolarının Meclis Basın Bürosu tarafından servis edileceği kaydedilen açıklamada, “Genel Kurulumuz her zaman olduğu gibi Meclis sosyal medya platformlarından ve BRT ekranlarından canlı olarak yayınlanacaktır” denildi.

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