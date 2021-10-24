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Meclis Genel Kurulu Yarın Bir Kez Daha Toplanmayı Deneyecek

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Cumhuriyet Meclisi Nisap Yetersizliği Nedeniyle 2 Haftadır Toplanamıyor
Meclis Genel Kurulu Yarın Bir Kez Daha Toplanmayı Deneyecek

 Cumhuriyet Meclisi nisap yetersizliği nedeniyle 2 haftadır toplanamıyor.

Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan başkanlığında Cuma günü 2 kez nisaba takılan Genel Kurul toplantısı aynı gündemle yarına ertelenmişti.

Yarın bir kez daha toplanmayı deneyecek olan Meclis Genel Kurulu gündeminde, Genel Tarım Sigortası Fonu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ve (1) Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı bulunuyor.

GENEL KURUL, 11 EKİM’DEN BERİ TOPLANMAYI DENİYOR

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 11 Ekim’den beri toplanmayı deniyor. Nisap yetersizliği nedeniyle toplantılar 24 saat sonraya, resmi tatil ya da hafta sonu tatili varsa bir sonraki toplantı gününe erteleniyor.

Meclis son toplantısını 7 Ekim’de yapmıştı.

Nisap sorunun da gerekçe gösterildiği hükümet krizinin ardından Başbakan Ersan Saner, 13 Ekim’de UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunmuştu.

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