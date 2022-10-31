Meclis Genel Kurulu, yarın denetim işleviyle toplanacak.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yarın denetim işleviyle toplanacak.
Saat 10.00’da başlaması beklenen toplantıda, talep eden milletvekilleri güncel konuşmalar yapacak.
Toplantının gündeminde sorular bölümü de yer alıyor.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yarın denetim işleviyle toplanacak.
Saat 10.00’da başlaması beklenen toplantıda, talep eden milletvekilleri güncel konuşmalar yapacak.
Toplantının gündeminde sorular bölümü de yer alıyor.
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