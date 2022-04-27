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Meclis Genel Kurulu yarın hükümet programını görüşecek

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Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümetinin hükümet programı üzerindeki görüşmeler Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yarın yapılacak.
Meclis Genel Kurulu yarın hükümet programını görüşecek

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümetinin hükümet programı üzerindeki görüşmeler Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yarın yapılacak.

Bu amaçla Meclis Genel Kurulu yarın saat 10.00’da toplanacak.

KKTC’nin 27’nci hükümetine ait program üzerine görüşmeler yarın gece yarısına kadar tamamlanırsa, cumartesi güven oylaması yapılacak. Eğer program üzerindeki görüşmeler Cuma güne sarkarsa, güven oylaması pazar olacak.

TATAR SUCUOĞLU HÜKÜMETİNİN İSTİFASINI 20 NİSAN’DA KABUL ETMİŞTİ

Sucuoğlu ilk olarak 5 Kasım 2021’de UBP – DP hükümetini ve 21 Şubat 2022’de ise UBP – DP – YDP Hükümetini kurmuştu. 21 Şubat’ta kurulan ve 20 Nisan’da istifasının Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilmesiyle sona eren 59 günlük UBP – DP – YDP hükümeti, KKTC’nin en kısa ömürlü hükümeti olarak kayıtlara geçti.

Cumhurbaşkanı 22 Nisan’da Sucuoğlu’na hükümeti kurma görevini vermiş, Sucuoğlu ise yeni kabineyi 25 Nisan’da önce Cumhurbaşkanına ardından da Meclis’e sunmuştu. Aynı gün olağanüstü şekilde toplanan Genel Kurulda UBP – DP – YDP hükümetinin Bakanlar Kurulu listesi ve hükümet programı okunmuştu.

Koalisyon hükümeti, 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi’nin 29 sandalyesine sahip. UBP – DP – YDP Hükümeti, KKTC’nin 15’inci başbakanı ünvanına sahip olan ve ilk başbakanlık görevini 5 Kasım 2021’de kurulan UBP – DP hükümetinde üstlenen UBP Genel Başkanı, Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu başkanlığında kurulan üçüncü hükümet oldu. UBP – DP – YDP Hükümeti kabinesinde, Başbakanlık dahil 9 bakanlık UBP’de, 1 bakanlık DP’de, 1 bakanlık ise YDP’de bulunuyor.

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