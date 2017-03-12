 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.611
  • Altın 144,500
  • Dolar 3,7394
  • Euro 3,9897
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAErdoğan'dan hollandaya sert cevap!

Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

» »
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.

 Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.

Genel Kurulun gündeminde, kamu mesai saatlerinin düzenlenmesiyle ilgili Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı bulunuyor.

Meclis Genel Kurulu’nun yarınki gündeminde ayrıca, Sayıştay üyeliği için seçim ile  Sayıştay, Dilekçe ve Ombudsman Komitelerinden gelen raporlar da var.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Siber, "Kıbrıs Masası" toplantısına katıldı.12 Mart 2017 Pazar 10:47
  • Özgürgün:Kıbrıs’tan herhangi bir toprak tavizi yoktur12 Mart 2017 Pazar 10:36
  • Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi tamamlandı12 Mart 2017 Pazar 08:49
  • KAMU-SEN 8 Martı Etkinliklerle Kutladı12 Mart 2017 Pazar 08:46
  • Akaryakıtta indirim müjdesi12 Mart 2017 Pazar 08:42
  • Sınırdan geçenlere bildiri dağıtılıyor11 Mart 2017 Cumartesi 15:28
  • Bedis piknik alanı oturma masası ve mangal 20 TL11 Mart 2017 Cumartesi 15:07
  • "En önemli ortak öncelik ülkenin ve halkın yeniden birleşmesi"11 Mart 2017 Cumartesi 13:17
  • TDP, Sosyalist Enternasyonal'e tam üye oldu11 Mart 2017 Cumartesi 12:46
  • Başhekim Dizdarlı açıkladı!11 Mart 2017 Cumartesi 12:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti