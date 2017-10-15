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Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

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Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın yasama gündemiyle toplanacak.

Meclis Başkan Vekili Hüseyin Avkıran Alanlı başkanlığında saat 10.00’da başlaması beklenen toplantının özel gündeminde “İndirimli Tahsilata İlişkin Yasa Gücünde Kararname” bulunuyor. 

Toplantıda ayrıca Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin Barış Sitesi adına Yönetim Kurulu Başkanı Ersoy Aykın’ın ve Mustafa Yücetan’ın başvuruları üzerine hazırlanan denetçi raporları ve komitenin 5 Ekim’deki toplantısında aldığı kararları gösteren cetvel görüşülecek.
Meclis Genel Kurulu’nda Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi de yapılacak ve bütünü oylanacak.

ERKEN SEÇİM… GÜRÇAĞ: “KOMİTEDE 15 NİSAN’A ODAKLANMIŞTIK…”
Bu arada ana muhalefet CTP’nin 7 Ocak’ta erken seçime gidilmesi önerisinin ardından erken seçim konusunun Meclis’in yarınki toplantısında da gündem olması bekleniyor.

Meclis Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi gündeminde daha önce CTP ve DP tarafından sunulan öneriler üzerine 15 Nisan’da erken seçim yapılması yönünde çalışma bulunuyor.

Komite Başkanı UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ, TAK muhabirinin sorularını yanıtlarken yaptığı açıklamada, anayasa gereği, erken seçim tarihinde uzlaşılarak komiteden geçirilecek bir tarihin, Meclis Genel Kurulu’nda onaylanmasının ardından 48 saat içinde Resmi Gazete’de yayımlanması ve 60 gün sonra da sandıkların kurulması gerektiğini kaydetti.

Gürçağ, komitede şu ana dek 15 Nisan’da erken seçime gidilmesine odaklandıklarını; 7 Ocak tarihinde uzlaşılacaksa ona göre çalışma gerekeceğini söyledi.

Gürçağ, bunun öncesinde UBP’nin parti meclisinin de toplanması gerekeceğini kaydetti ve yarın gelişmeleri görüp komitede gerekenin yapılacağını belirtti.

CTP MECLİS GRUBU TOPLANACAK
Öte yandan CTP Meclis Grubu da yarınki Meclis Genel Kurulu öncesinde saat 09.30’da toplanacak.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Hukuk Komitesi’nde halihazırda erken seçim için tarih önerileri bulunduğuna işaret ederek, 7 Ocak önerisini Meclis Genel Kurulu’na değil komiteye sunabileceklerini söyledi.

TAK muhabirinin sorusu üzerine açıklama yapan Erhürman, son kararın yarın sabahki grup toplantısında verileceğini ifade etti.

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün partisinin 42. kuruluş yıl dönümü resepsiyonunda Erhürman’a “tarihi de sen koy, erken seçime gidelim” diye çağrı yapması üzerine Erhürman 7 Ocak’ta erken seçim önermişti.

Hükümet ortağı DP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş ise “UBP ve CTP liderlerinin sorumsuzca başlattıkları karşılıklı söz düellosu etrafında şekillenen ortam sonrasında Ocak 2018’de bir seçime gidilmesi artık kaçınılmaz olmuştur” demişti.

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